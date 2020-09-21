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Итальянский президент наградил Алексея Ботвинова

Итальянский президент наградил Алексея Ботвинова

Народный артист Украины, пианист Алексей Ботвинов награжден Итальянской республикой. Указ о присуждении ордена Кавалера Звезды Италии подписал Президент Италии Серджо Маттарелла.

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Награда была вручена украинскому пианисту за его вклад в поддержку культурного сотрудничества Италии и Украины, фестиваль Odessa Classics и серию концертов в Миланском Ла Скала, отметил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа во время церемонии награждения.

Напомним, что артисты из Италии – постоянные участники фестиваля Odessa Classics.
В этом году страну представлял пианист-виртуоз Пьетро де Мария.

Справка: Орден Кавалера Звезды Италии – государственная награда. Вручается гражданам Италии, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и другими странами и за развитие связей с Италией. Награда присуждается Президентом Италии по предложению министра иностранных дел после консультаций с Советом ордена. Совет ордена состоит из 4 членов под председательством министра иностранных дел.

Фото: Фейсбук/ Алексей Ботвинов

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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