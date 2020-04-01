fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Под пленкой, разрешенным товаром и оптом: как в Одесской области будет работать рынок в карантин

Под пленкой, разрешенным товаром и оптом: как в Одесской области будет работать рынок в карантин

В райцентре Татарбунары ограничили работу местного рынка.

В условиях карантина там разрешили только оптовую торговлю продуктами. При условии, если продукция будет накрыта пленкой и храниться в контейнере.

Об этом со ссылкой на городского голову Андрея Глущенко сообщает bessarabiaua.media.

Помимо продуктов, разрешается продавать семена и посадочный материал, средства защиты растений, удобрения, агрохимикаты и пестициды, корма для птиц, животных и рыбы. Также можно предлагать покупателям средства гигиены, моющие, чистящие, горюче-смазочные материалы и средства связи.

При этом рынок будет работать строго с 8.00 до 14.00 – каждый день, кроме понедельника.

Пищевыми продуктами можно торговать также в стационарных магазинах и МАФах. Главное – придерживаться дистанции в 1,5 метра и быть в маске.

Стихийная торговля запрещена и будет пресекаться полицией. Особенно это касается продажи товаров, разложенных на асфальте, столах или с кузова грузовиков.

Транспорт может быть припаркован возле рынка не больше часа. За этим тоже будут следить.

Субъекты хозяйствования за нарушение предписаний могут подвергаться штрафам  – от 17 до 34 тыс. грн.

Фото: bessarabiaua.media

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить