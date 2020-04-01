Под пленкой, разрешенным товаром и оптом: как в Одесской области будет работать рынок в карантин

В условиях карантина там разрешили только оптовую торговлю продуктами. При условии, если продукция будет накрыта пленкой и храниться в контейнере.

Об этом со ссылкой на городского голову Андрея Глущенко сообщает bessarabiaua.media.

Помимо продуктов, разрешается продавать семена и посадочный материал, средства защиты растений, удобрения, агрохимикаты и пестициды, корма для птиц, животных и рыбы. Также можно предлагать покупателям средства гигиены, моющие, чистящие, горюче-смазочные материалы и средства связи.

При этом рынок будет работать строго с 8.00 до 14.00 – каждый день, кроме понедельника.

Пищевыми продуктами можно торговать также в стационарных магазинах и МАФах. Главное – придерживаться дистанции в 1,5 метра и быть в маске.

Стихийная торговля запрещена и будет пресекаться полицией. Особенно это касается продажи товаров, разложенных на асфальте, столах или с кузова грузовиков.

Транспорт может быть припаркован возле рынка не больше часа. За этим тоже будут следить.

Субъекты хозяйствования за нарушение предписаний могут подвергаться штрафам – от 17 до 34 тыс. грн.

Фото: bessarabiaua.media

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