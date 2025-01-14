13 января в школе одного из поселков Березовского района начали первый офлайн-учебный день благодаря обустройству защитного укрытия. Помещение было создано при финансовой поддержке Фонда Елены Зеленской. Новое укрытие рассчитано на 500 детей, которые теперь смогут учиться в безопасных условиях.
Кроме этого, Фонд работает над обустройством еще двух защитных укрытий для образовательных учреждений в регионе. Это должно обеспечить безопасность для большего количества учеников и воспитанников детских садов.
Во время визита также организовали профориентационный воркшоп для старшеклассников. Такие инициативы, по словам организаторов, способствуют развитию школьников и помогают им определиться с профессиональным путем.
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