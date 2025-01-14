13 січня у школі одного з селищ Березівського району розпочали перший офлайн-навчальний день завдяки облаштуванню захисного укриття. Приміщення було створено за фінансової підтримки Фундації Олени Зеленської. Нове укриття розраховане на 500 дітей, які тепер зможуть навчатися в безпечних умовах.

Окрім цього, Фундація працює над облаштуванням ще двох захисних укриттів для освітніх закладів у регіоні. Це має забезпечити безпеку для більшої кількості учнів та вихованців дитячих садків.

Під час візиту також організували профорієнтаційний воркшоп для старшокласників. Такі ініціативи, за словами організаторів, сприяють розвитку школярів та допомагають їм визначитися з професійним шляхом.

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