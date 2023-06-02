Новости Одессы и Одесской области

Мэр Одессы решил проверить все укрытия и бомбоубежища: что известно? (фото, видео)

Мэр Одессы решил проверить все укрытия и бомбоубежища: что известно? (фото, видео)

После нескольких обстрелов россиянам столицы Украины, когда оказалось, что одно из бомбоубежищ было закрытым и погибли дети, Одесский городской голова Геннадий Труханов срочно распорядился проверить одесские укрытия и бомбоубежища.

О том, что 1 июня россияне атаковали Киев и погибли дети из-за закрытого бомбоубежища, мы писали раньше.

бомбоубежище

После этого инцидента, согласно распоряжению Геннадия Труханова № 248 от 1 июня 2023 года, соответствующие службы должны провести мероприятия и проверить оценку состояния готовности защитных сооружений на территории Одессы.

распоряжение

После проверок укрытий и бомбоубежищ соответствующие акты должны составить до 20 августа и направить в ГСЧС и в департамент муниципальной безопасности.

бомбоубежище

Также по этому поводу Геннадий Труханов обратился к одесситам.

Ужасная трагедия в Киеве: в результате ракетной атаки погибли люди. Среди них ребенок. Уважаемые одесситы, в очередной раз напоминаю: во время воздушной тревоги нужно немедленно проходить в укрытие. Все ответственные за хранилища коммунальной собственности предупреждены и знают: во время воздушной тревоги эти хранилища должны быть открытыми. Я обращаюсь к ответственным за открытие хранилищ частной формы собственности, в том числе подчиненным ОСМД, бизнесу, предприятиям и всем, кто отвечает за укрытие, —

говорится в сообщении.

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Фото и видео: Одесский городской совет

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Редакция ПРОФИЛЬ

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