Люди с инвалидностью в затруднительном положении – куда обращаться?

Волонтеры и многочисленные организации сейчас оказывают большую помощь женщинам с детьми, одиноким и пожилым людям. Это может быть как разовая помощь, так и на регулярной основе. Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью тоже не остался в стороне.
Если человек с инвалидностью оказался в затруднительном положении или в связи с военной ситуацией вынужден был переселиться в другие области Украины, он может обратиться в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью и подать заявку на предоставление помощи. Это одноразовая адресная помощь, но и она может стать хорошим подспорьем в трудной ситуации.
За помощью необходимо обратиться в ближайшее областное отделение по месту пребывания. Там надо написать заявление, указав фамилию, имя, отчество, группу инвалидности. Также надо указать, из какой области переселился человек и где проживает в настоящее время. И не забыть оставить номер телефона.
Обратите внимание: в связи с военными действиями в Херсонской, Черниговской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Сумской и Киевской областях отделения Фонда не работают. Жителей этих регионов также просят обращаться за помощью в ближайшие областные отделения из указанного перечня. Люди с инвалидностью, которые находятся в Киевской области, могут обращаться в Киевское городское отделение.
Адреса областных отделений Фонда:
- Винницкое отделение
21100, г. Винница,
ул. Пирогова, 135а
телефон/факс:
(0432) 68-00-28
(0432) 68-00-28
(0432) 53-53-90
электронная почта:
vinnitsia@ispf.gov.ua
- Волынское отделение
43008, г. Луцк,
просп. Писаревского, 3а
телефон/факс:
(0332) 25-42-04
(0332) 25-51-70
электронная почта:
volun@ispf.gov.ua
- Днепропетровское отделение
49000, г. Днепр
ул. Староказацкая, 52, 4-й этаж
телефоны:
(056) 745-25-76
(056) 745-35-42
(063) 106-62-71
электронная почта:
dnipro@ispf.gov.ua
fszidnepr@ukr.net
- Житомирское отделение
10003, г. Житомир,
ул. Домбровского, 38
телефоны: (0412) 41-39-47
(0412) 47-38-26
(0412) 47-38-59
электронная почта:
Zhytomyr.ov@ispf.gov.ua
ztovfszi@ukr.net
- Закарпатское отделение
88000, г. Ужгород, площадь Ш. Петефи, 14
телефоны: (067) 557-48-97
(067) 557-48-97
электронная почта:
Zakarpattia@ispf.gov.ua
- Запорожское отделение
69002, г. Запорожье,
просп. Соборный, 75, к. 226
телефоны:
(061) 787-46-41
(061) 787-48-30
(061) 787-48-31
электронная почта:
zaporizhia@ispf.gov.ua
zfszi@ukr.net
- Ивано-Франковское отделение
76006, г. Ивано-Франковск,
ул. Гуцульская, 9
телефон/факс:
(0342) 77-37-75
(0342) 78-35-96
электронная почта:
If@ispf.gov.ua
- Кировоградское отделение
25009, г. Кропивницкий, ул. Соборная, 7А
телефон/факс:
(0522) 33-22-69
(0522) 33-00-11
электронная почта:
Kov_fszi@ispf.gov.ua
Kov_fszi@ukr.net
- Киевское городское отделение
03150, г. Киев,
ул. Большая Васильковская, 104
телефоны:
(044) 528-68-17
(044) 528-68-75
(050) 546-08-67
(050) 546-08-26
электронная почта:
Kyivmisto@ispf.gov.ua
- Львовское отделение
79000, г. Львов, площадь Маланюка, 6
телефон/факс:
(032) 261-10-01
(032) 261-10-03
(032) 261-10-15
электронная почта:
lviv_fszi@ispf.gov.ua
ovfszi-lv@ukr.net
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- Николаевское отделение
54005, г. Николаев, ул. Потемкинская, 17
телефон:
(0512) 47-17-06
электронная почта:
Mykolaiv@ispf.gov.ua
- Одесское отделение
65012, г. Одесса, ул. Канатная, 83
телефон/факс:
(048) 722-52-42
(048) 728-35-30
(048) 724-63-85
электронная почта:
Odessa@ispf.gov.ua
- Полтавское отделение
36039, г. Полтава,
ул. Европейская, 49
телефоны:
(0532) 56-36-23
(0532) 50-00-73
электронная почта:
Poltava@ispf.gov.ua
poltavafszi@ukr.net
- Ровенское отделение
33028, г. Ровно, ул. Замковая, 10а/1
телефон:
(0362) 26-66-47
электронная почта:
Rivne@ispf.gov.ua
- Тернопольское отделение
46021, г. Тернополь,
ул. Грушевского, 8
телефоны:
(0352) 25-54-59
(0352) 52-11-81
(0352) 52-22-67
электронная почта:
ternopilfond@ispf.gov.ua
- Хмельницкое отделение
29000, г. Хмельницкий,
ул. Грушевского, 87
телефоны:
(0382) 79-52-09
(0382) 79-56-93
(068) 174-79-25
(0382) 79-51-10
электронная почта:
khmelnytskyi_fszi@ispf.gov.ua
kmfusdi@ic.km.ua
- Черкасское отделение
18001, г. Черкассы,
ул. Благовестная, 269/105
телефоны:
(0472) 54-21-27
(0472) 33-21-20
(0472) 54-01-51
электронная почта:
Cherkasy@ispf.gov.ua
chvfczi@ukr.net
- Черновицкое отделение
58013, г. Черновцы,
ул. Героев Майдана, 87г
телефон/факс:
(0372) 51-07-20
(03722) 4-23-14
(0372) 51-07-20
электронная почта:
Chernivtsifszi@ispf.gov.ua
Chernivtsifszi@ukr.net
Ольга Новикова