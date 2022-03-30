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Люди с инвалидностью в затруднительном положении – куда обращаться?

Люди с инвалидностью в затруднительном положении – куда обращаться?

Волонтеры и многочисленные организации сейчас оказывают большую помощь женщинам с детьми, одиноким и пожилым людям. Это может быть как разовая помощь, так и на регулярной основе. Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью тоже не остался в стороне.

Если человек с инвалидностью оказался в затруднительном положении или в связи с военной ситуацией вынужден был переселиться в другие области Украины, он может обратиться в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью и подать заявку на предоставление помощи. Это одноразовая адресная помощь, но и она может стать хорошим подспорьем в трудной ситуации.

За помощью необходимо обратиться в ближайшее областное отделение по месту пребывания. Там надо написать заявление, указав фамилию, имя, отчество, группу инвалидности. Также надо указать, из какой области переселился человек и где проживает в настоящее время. И не забыть оставить номер телефона.

Обратите внимание: в связи с военными действиями в Херсонской, Черниговской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Сумской и Киевской областях отделения Фонда не работают. Жителей этих регионов также просят обращаться за помощью в ближайшие областные отделения из указанного перечня. Люди с инвалидностью, которые находятся в Киевской области, могут обращаться в Киевское городское отделение.

Адреса областных отделений Фонда:

  • Винницкое отделение

21100, г. Винница,

ул. Пирогова, 135а

телефон/факс:

(0432) 68-00-28

(0432) 68-00-28

(0432) 53-53-90

электронная почта:

vinnitsia@ispf.gov.ua

  • Волынское отделение

43008, г. Луцк,

просп. Писаревского, 3а

телефон/факс:

(0332) 25-42-04

(0332) 25-51-70

электронная почта:

volun@ispf.gov.ua

  • Днепропетровское отделение

49000, г. Днепр

ул. Староказацкая, 52, 4-й этаж

телефоны:

(056) 745-25-76

(056) 745-35-42

(063) 106-62-71

электронная почта:

dnipro@ispf.gov.ua

fszidnepr@ukr.net

  • Житомирское отделение

10003, г. Житомир,

ул. Домбровского, 38

телефоны: (0412) 41-39-47

(0412) 47-38-26

(0412) 47-38-59

электронная почта:

Zhytomyr.ov@ispf.gov.ua

ztovfszi@ukr.net

  • Закарпатское отделение

88000, г. Ужгород, площадь Ш. Петефи, 14

телефоны: (067) 557-48-97

(067) 557-48-97

электронная почта:

Zakarpattia@ispf.gov.ua

  • Запорожское отделение

69002, г. Запорожье,

просп. Соборный, 75, к. 226

телефоны:

(061) 787-46-41

(061) 787-48-30

(061) 787-48-31

электронная почта:

zaporizhia@ispf.gov.ua

zfszi@ukr.net

  • Ивано-Франковское отделение

76006, г. Ивано-Франковск,

ул. Гуцульская, 9

телефон/факс:

(0342) 77-37-75

(0342) 78-35-96

электронная почта:

If@ispf.gov.ua

  • Кировоградское отделение

25009, г. Кропивницкий, ул. Соборная, 7А

телефон/факс:

(0522) 33-22-69

(0522) 33-00-11

электронная почта:

Kov_fszi@ispf.gov.ua

Kov_fszi@ukr.net

  • Киевское городское отделение

03150, г. Киев,

ул. Большая Васильковская, 104

телефоны:

(044) 528-68-17

(044) 528-68-75

(050) 546-08-67

(050) 546-08-26

электронная почта:

Kyivmisto@ispf.gov.ua

  • Львовское отделение

79000, г. Львов, площадь Маланюка, 6

телефон/факс:

(032) 261-10-01

(032) 261-10-03

(032) 261-10-15

электронная почта:

lviv_fszi@ispf.gov.ua

ovfszi-lv@ukr.net

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  • Николаевское отделение

54005, г. Николаев, ул. Потемкинская, 17

телефон:

(0512) 47-17-06

электронная почта:

Mykolaiv@ispf.gov.ua

  • Одесское отделение

65012, г. Одесса, ул. Канатная, 83

телефон/факс:

(048) 722-52-42

(048) 728-35-30

(048) 724-63-85

электронная почта:

Odessa@ispf.gov.ua

  • Полтавское отделение

36039, г. Полтава,

ул. Европейская, 49

телефоны:

(0532) 56-36-23

(0532) 50-00-73

электронная почта:

Poltava@ispf.gov.ua

poltavafszi@ukr.net

  • Ровенское отделение

33028, г. Ровно, ул. Замковая, 10а/1

телефон:

(0362) 26-66-47

электронная почта:

Rivne@ispf.gov.ua

  • Тернопольское отделение

46021, г. Тернополь,

ул. Грушевского, 8

телефоны:

(0352) 25-54-59

(0352) 52-11-81

(0352) 52-22-67

электронная почта:

ternopilfond@ispf.gov.ua

  • Хмельницкое отделение

29000, г. Хмельницкий,

ул. Грушевского, 87

телефоны:

(0382) 79-52-09

(0382) 79-56-93

(068) 174-79-25

(0382) 79-51-10

электронная почта:

khmelnytskyi_fszi@ispf.gov.ua

kmfusdi@ic.km.ua

  • Черкасское отделение

18001, г. Черкассы,

ул. Благовестная, 269/105

телефоны:

(0472) 54-21-27

(0472) 33-21-20

(0472) 54-01-51

электронная почта:

Cherkasy@ispf.gov.ua

chvfczi@ukr.net

  • Черновицкое отделение

58013, г. Черновцы,

ул. Героев Майдана, 87г

телефон/факс:

(0372) 51-07-20

(03722) 4-23-14

(0372) 51-07-20

электронная почта:

Chernivtsifszi@ispf.gov.ua

Chernivtsifszi@ukr.net

Ольга Новикова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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