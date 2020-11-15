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Переправу через Сухой лиман ремонтировать передумали

Переправу через Сухой лиман ремонтировать передумали

Администрация морского порта Черноморск отменила тендер по выбору подрядчика капитального ремонта  понтонной переправы через Сухой лиман на дороге между Одессой и Черноморском. 

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Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Причиной отмены ремонта переправы стало «отсутствие дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг».

В 2019 году переправу уже закрывали, на два месяца. Это сопровождалось автомобильными пробками.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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