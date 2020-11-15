Переправу через Сухой лиман ремонтировать передумали

Администрация морского порта Черноморск отменила тендер по выбору подрядчика капитального ремонта понтонной переправы через Сухой лиман на дороге между Одессой и Черноморском.

Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.

Причиной отмены ремонта переправы стало «отсутствие дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг».

В 2019 году переправу уже закрывали, на два месяца. Это сопровождалось автомобильными пробками.

Читайте также: Недострой под Одессой: что с мостом через Сухой лиман? (фото)