Переправу через Сухой лиман ремонтировать передумали

Администрация морского порта Черноморск отменила тендер по выбору подрядчика капитального ремонта понтонной переправы через Сухой лиман на дороге между Одессой и Черноморском.
Об этом стало известно из системы электронных закупок Prozorro.
Причиной отмены ремонта переправы стало «отсутствие дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг».
В 2019 году переправу уже закрывали, на два месяца. Это сопровождалось автомобильными пробками.
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