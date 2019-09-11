Пробки и гвозди на дороге: чем сопровождается перекрытие переправы на трассе Одесса-Черноморск

Участок автодороги М27 между селами Малодолинское и Бурлачья Балка с 10 сентября перекрыт для транспорта. Предполагается, его откроют через два месяца.

Водители пытаются добраться в Черноморск по дороге через дамбу Сухого Лимана, по которой можно попасть как в Большую, так и Малую Долину. Дорога проходит через дачный кооператив “Лебедь”.

Как сообщает “Думская”, местные жители возмущены, поскольку дорожное покрытие в этом месте и так разбито. Они самовольно установили шлагбаум, перекрыли проезд и разбрасывают на дорогу гвозди и другие острые предметы.

Один из протестующих при этом напомнил, что есть трасса Одесса – Белгород-Днестровский, по которой желающие могут добраться Черноморск. “Но некоторые особо хитрые водители, в том числе водители многотонных фур, думают, что они умнее всех и решили ездить по нашему поселку, а потом по полевой дороге. Так вот, этого не будет, мы сами ремонтируем свой путь и мы будем решать, кому здесь ездить “, – заявил он.

Фото: seaport.com.uа, Думская