Перекрытие дороги и учеба под открытым небом: коротко о вчерашнем в Одессе

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Школы в Ренийском районе Одесской области работают по новым правилам. В некоторых из них в связи с карантинными требованиями проводят занятия в школьных дворах.
- В Одессе начались работы по реконструкции участка тепловой сети по ул. Канатной, на участке от ул. Семинарской до жилого дома № 130а по ул. Канатной. В связи с этим с 4 сентября до 15 октября 2020 года (или до завершения ремонтных работ) внесли изменения в схему движения общественного транспорта.