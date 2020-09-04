В Одессе из-за ремонта на Канатной на время изменят маршруты общественного транспорта

В Одессе уже давно говорят о внедрении «электронного билета». Как должен проходить безналичный расчёт за проезд, расписано в новых «Правилах пользования городским пассажирским автомобильным и электрическим транспорте в г. Одессе».Их презентовали в прошлом году.

Коронавирус в Одессе, увы, не отступает. Город угодил в «желтую» карантинную зону, а муниципалитет заявил об ужесточении противоэпидемических мер. В частности, возобновлены, как и в период жесткого карантина весной, строгие ограничения в работе общественного транспорта. Число пассажиров в салоне не должно превышать количества сидячих мест, и все граждане обязательно должны находиться в масках. А так как нашим людям зачастую распоряжение властей — не указ, для организованной посадки в транспорт пассажиров КП «Одесгорэлектротранс» были созданы специальные команды.

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