В Одессе из-за ремонта на Канатной на время изменят маршруты общественного транспорта

В Одессе начались работы по реконструкции участка тепловой сети по ул. Канатной, на участке от ул. Семинарской до жилого дома № 130а по ул. Канатной. В связи с этим с 4 сентября до 15 октября 2020 года (или до завершения ремонтных работ) внесли изменения в схему движения общественного транспорта.
Изменения касаются:
троллейбусных маршрутов №№ 10, 11 от ул. Пироговской до 5-й ст. Б. Фонтана, по просп. Шевченко и далее по маршрутам;
автобусных маршрутов №№ 127, 175, 210:
- в направлении движения к 5-й ст. Б. Фонтана – от ул. Канатной на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, просп. Шевченко, ул. Гагарина, ул. Сегедскую и далее по маршрутам;
автобусных маршрутов №№ 146, 242:
- в направлении движения к 5-й ст. Б. Фонтана – от ул. Канатной на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, просп. Шевченко и далее по маршрутам;
автобусных маршрутов №№ 115, 198:
- в направлении движения к Аркадии – от ул. Среднефонтанской на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, просп. Шевченко и далее по маршрутам;
автобусного маршрута № 4:
- в направлении движения к 5-й ст. Б. Фонтана – от ул. Семинарской на ул. Среднефонтанскую, на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, просп. Шевченко и далее по маршруту;
- в направлении движения к ул. Семинарской – от ул. Сегедской на просп. Гагарина, ул. Среднефонтанскую, ул. Семинарскую (конечная остановка).
Раскопки на Канатной уже проводили, они вызвали серьезные неудобства для одесситов.
Фото из архива “Одесской жизни”