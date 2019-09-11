Переход на новое питание в одесских школах: Буйневич рассказала, что входит в меню

Фаршированный перец, блинчики с мясом, картофель, макароны или гречневая каша, отбивные куриные, салат из капусты и моркови, овощи, фрукты. Такие блюда теперь предлагают ученикам школ, которые захотели перейти на новые стандарты питания.

Об этом рассказала директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич на своей странице в Facebook. Речь идет об изменениях в школе №100 Малиновского района (по меню Евгения Клопотенко) и школе № 11 Суворовского района (выбор блюд).

По ее словам, средняя и старшая школа питается за счет родителей, льготники – за бюджет города.

Она подчеркнула, что постепенно питание улучшится во всех школах города.

Особое внимание уделяется детским садикам, куда представители департамента без предупреждений приезжают с проверками качества продуктов и приготовления.

Напомним, опрос среди родителей одесских школьников показал, что 30% не хотят никаких изменений в питании, 30% поддерживают «шведские столы», а 17% хотят перейти на систему Клопотенко.