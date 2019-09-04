В десяти одесских школах будут по-новому кормить детей

Учебные заведения уже перешли к новому формату питания детей.

Об этом сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. По ее словам, речь идет о тех школах, где более 70% родителей проголосовали за изменение формата питания.

– Восемь школ перейдут на «шведский стол» и еще две — на приготовление блюд по системе известного повара Евгения Клопотенко, — сообщила чиновник.

Ученики с первого по четвертый классы будут «питаться» на 10 гривен в день — эту сумму оплатит городской департамент образования. Если же ребенок захочет выбрать еще какое-то блюдо, например, салат или выпечку, то за это надо будет доплатить из своего кармана.

В целом опрос среди родителей одесских школьников показал, что 30% не хотят никаких изменений, 30% поддерживают «шведские столы», а 17% хотят перейти на систему Клопотенко.

Фото: s.04868.com.ua