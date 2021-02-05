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Пенсии в Украине будут начислять автоматически: принят новый закон

Пенсии в Украине будут начислять автоматически: принят новый закон

В Украине принят закон о запуске полноценной работы электронных трудовых книжек. Таким образом, будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже. 

Соответствующий законопроект во втором чтении 5 февраля поддержали 265 нардепов.

Принятие закона означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

Назначение пенсии будет через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица, претендующего на пенсию.

Особенности нововведения

Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет после вступления в силу данного закона. Сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.

Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости предоставления таких данных.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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