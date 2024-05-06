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Смертельное ДТП в Одесской области: «Ford» влетел в дерево, пострадал 5-летний ребенок

Смертельное ДТП в Одесской области: «Ford» влетел в дерево, пострадал 5-летний ребенок

В Подольском районе Одесской области «Ford» врезался в дерево, в результате чего погиб водитель и травмировался его маленький сын.

Как рассказали в полиции Одесской области, смертельное автопроисшествие произошло днем 5 мая, на трассе между городом Кодыма и селом Федоровка.

Поврежденный автомобиль «Ford» заметили люди и сообщили в полицию.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в придорожное дерево.

От полученных травм водитель погиб на месте, а его пятилетний сын был доставлен в больницу, где мальчику диагностировали ушиб раны затылочного участка головы. Ребенок продолжает лечение в больнице, его состояние его удовлетворительное.

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В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В рамках расследования назначен ряд экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства ДТП.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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