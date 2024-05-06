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Смертельна ДТП на Одещині: “Ford” влетів у дерево, постраждала 5-річна дитина

Смертельна ДТП на Одещині: “Ford” влетів у дерево, постраждала 5-річна дитина

У Подільському районі Одеської області “Ford” врізався в дерево, внаслідок чого загинув водій і травмувався його маленький син.

Як розповіли у поліції Одеської області, смертельна автопригода сталася вдень 5 травня, на трасі між містом Кодима та селом Федорівка.

Пошкоджений автомобіль “Ford помітили люди та повідомили у поліцію.

Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та врізався у придорожнє дерево.

Від отриманих травм водій загинув на місці, а його п’ятирічного сина було доставлено до лікарні, де хлопчику діагностували забій рани потиличної ділянки голови. Дитина продовжує лікування в лікарні, її стан її задовільний.

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У рамках розслідування призначено низку експертиз. Встановлюються повні обставини ДТП.

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