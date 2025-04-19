Об этом сообщает «Одесская жизнь» со ссылкой на заявление российского диктатора.

Решение было объявлено после встречи в Кремле, где Путин выслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о текущей ситуации на линии фронта. Эта инициатива, по словам российской стороны, связана с православным празднованием Пасхи.

Украинские официальные лица и военные аналитики восприняли это заявление с глубоким скептицизмом. История российско-украинской войны содержит многочисленные примеры, когда подобные «гуманитарные паузы» и «перемирия» использовались агрессором для перегруппировки сил, подтягивания резервов или проведения разведывательных операций.

«Подобные инициативы от страны-агрессора должны рассматриваться исключительно сквозь призму их реальных действий на поле боя, а не декларативных заявлений,» – отмечают в Министерстве обороны Украины.

Эксперты подчеркивают необходимость повышенной бдительности во время объявленного «перемирия», поскольку оно может стать прикрытием для тактических военных маневров или информационно-психологических операций со стороны России.

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