Пасха в Одесской области: была ли она спокойной? (видео)

По данным управления Нацполиции в Одесской области, празднование Пасхи в Одесской области прошло спокойно – грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
Как сообщают правоохранители, в богослужениях по случаю Светлого Христова Воскресения, которые проводились в 472 храмах региона, приняли участие более 52 тысяч человек. За порядком и безопасностью, а также соблюдением гражданами требований военного положения усиленно следили более 2 тысяч полицейских.
«Благодарим жителей Одесской области за правосознание, толерантность, соблюдение мер безопасности», – добавили в полиции.
Еще новости Одессы:
- В Одессе – пасхальный ажиотаж: у храмов километровые очереди (фото, видео);
- Что пожелал одесситам мэр в День Христова Воскресения (видео);
- Пасха в 2023: традиции, приметы и запреты.
Фото и видео пресс-службы ГУНП в Одесской области