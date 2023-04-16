Пасха в Одесской области: была ли она спокойной? (видео)

Что пожелал одесситам мэр в День Христова Воскресения (видео) Сегодня, 16 апреля 2023 года, православные христиане восточного обряда отмечают самый большой празник – Светлое Христово Воскресение, или Пасху. С приветственным видеообращением к одесситам по этому поводу обратился городской голова Геннадий Труханов. ПОДРОБНЕЕ

Пасха в 2023: традиции, приметы и запреты В нынешнем 2023 году православные христиане празднуют Светлое Христово Воскресение 16 апреля. Это главный и наиболее значимый праздник для христиан во всем мире. Пасха символизирует собой переход из смерти в жизнь, и пути земного – в жизнь небесную ПОДРОБНЕЕ