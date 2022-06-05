Новости Одессы и Одесской области

Будет ли в Одессе курортный сезон?

Будет ли в Одессе курортный сезон?

С 1 мая в Одессе обычно начиналась активная подготовка пляжей. Но война внесла в жизнь свои коррективы.

«Если мина, а их в море около 400 штук, ударится о волнорез, то будет взрыв»

По календарю, наконец, наступило лето. Погода тоже приобретает привычный характер этого времени года. А это значит, что в пору стартовать курортному сезону. С 1 мая в Одессе обычно начиналась активная подготовка пляжей. Но война внесла в жизнь свои коррективы. Сегодня Одесса, как и остальные города Украины, все еще находится под прицелом рашистского оружия. Несмотря на это, одесситам и тысячам переселенцев и беженцев трудно удержаться от посещения прибрежной линии. В ответ военные и полиция не устают повторять: ходить на одесские пляжи категорически запрещено. Как война отразится на летней жизни в Одессе и будет ли в городе курортный сезон?

Осторожно, мины!

Из-за угрозы высадки морского десанта врага, нашим военным пришлось установить на пляжах противотанковые и противопехотные мины.

«Были предприняты меры по подготовке встречной полосы — минирование пляжей и ограждающие сооружения. В связи с этим мы просим жителей южных регионов не посещать побережье, не подходить к воде. Просим не подвергать себя опасности и не мешать ВСУ, чтобы мы могли защитить наш регион», — прокомментировала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Мины может также прибить к берегу из открытого моря.

«Это те мины, которые россияне разбрасывали в Черном море. Они официально это признали, более 400 штук. Они не знают, где они, и мы не знаем, где может прибить к берегу», — заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Если взрывное устройство ударится о волнорезы, которые растянулись вдоль всей нашей береговой линии, могут пострадать люди.

Официально о курортном сезоне

В этом году курортный сезон в Одессе вряд ли состоится. Для того чтобы город и область начали принимать туристов, необходимо исключить опасность.

«По курортному сезону, если коротко говорить: после победы. Но после победы нужно будет проделать очень много работы, чтобы провести противоминные мероприятия, разминировать побережье. Безопасность наших граждан — это прежде всего», — пояснил Сергей Братчук.

Поэтому сейчас одесские патрульные вынуждены проводить по пляжам города рейды, чтобы выпроводить людей с опасной территории, рассказала спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

Загар, штраф или жизнь?

Однако предупредительные таблички «заминировано» далеко не всегда пугают одесситов и гостей города. Поэтому в Одессе ищут способ совладать с заядлыми пляжниками — могут начать штрафовать.

«Я надеюсь, что в ближайшее время, юристы над этим уже работают, соответствующие положения законодательства позволят привлечь человека к ответственности за такие действия. Ведь речь идет не только о нарушении условий военного положения, общественного порядка. Мне бы очень не хотелось, извините, чтобы руки, ноги и головы одесситов, или других желающих загорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря», — пояснил Сергей Братчук.

Пустые пляжи

В конце мая — начале июня одесские пляжи выглядят довольно уныло и безжизненно. На них нет «жизни», точнее есть только птицы и морские обитатели, выкинутые на берег.

Они не могут прочитать предупреждения о минах на красных табличках с черепами и легко могут преодолеть запрещающие красно-белые ленты. Потому хозяева берега — чайки, вороны и голуби.

пустые пляжи
пустые пляжи
пустые пляжи
пустые пляжи
пустые пляжи

Загорающие

Несмотря на строгие запреты властей, предупреждающие таблички с черепами и даже на патрульных полицейских наш народ все равно пытается урвать хоть немного лета. На протяжении всего одесского побережья нам встречались желающие позагорать и поплавать, которые все-таки прорывались на песок.

Но есть и относительно законопослушные пляжники — они принимают солнечные ванны в незапрещенных местах. Например, прямо на деревянных настилах, на бетонных плитах или на пирсах.

загорающие
загорающие
загорающие
загорающие
загорающие
загорающие
загорающие
загорающие
загорающие

Полиция

Желающих испытать судьбу на заминированном побережье «вылавливают» с пляжей наряды полиции. Патрульные дежурят ежедневно, в любую погоду.

Пока, с сожалением признал один из полицейских, с которым нам удалось побеседовать, нарушителей хватает. В будни — меньше, а в выходные и с установлением жары — становится все больше желающих окунуться в море. Это и одесситы, и приезжие, и выпившие, и подростки, и женщины с детьми, и спортсмены.

В арсенале у полицейских — пока только уговоры. Вот и тратят они по 20 минут на разъяснение о необходимости покинуть опасную зону. Но правоохранители ждут «обещанных законных инструментов влияния на нарушителей уже через неделю».

полиция на пляже
полиция на пляже
полиция на пляже
полиция на пляже
полиция на пляже
полиция на пляже

Кафешки

Хотя в этом году Одесса вместо туристов принимает переселенцев из областей, где идут боевые действия, местные «морские» бизнесмены не оставляют надежды заработать в этом официально отмененном курортном сезоне.

Так, вдоль всей береговой линии открылись летние площадки многих кафе. Большинство из них не пустуют даже в будни. Ряд предпринимателей продолжают подготовку к сезону: моют, чистят, ремонтируют фасады и территорию.

Особо активны в Аркадии: там работники ночных клубов красят настилы, собирают кровати-беседки, расставляют лежаки. Большинство бассейнов уже готовы к использованию.

Однако некоторые заведениях, видимо, так и не откроются — там сейчас главные гости — это вороны и чайки.

кафе на пляже
кафе на пляже
кафе на пляже
кафе на пляже
кафе на пляже
кафе на пляже
кафе на пляже
кафе на пляже
кафе на пляже
кафе на пляже
кафе на пляже

Трасса здоровья

Основным местом «морского» отдыха горожан и гостей города в этом году стала Трасса здоровья. Здесь гуляют тысячи людей ежедневно. Существенно выросло и число велосипедистов — на подъемах даже «пробки» случаются. Может быть это связано с топливным кризисом, а может — люди просто ищут замену пляжному отдыху.

трасса здоровья
трасса здоровья
трасса здоровья
трасса здоровья
трасса здоровья
трасса здоровья
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить