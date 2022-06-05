Будет ли в Одессе курортный сезон?

С 1 мая в Одессе обычно начиналась активная подготовка пляжей. Но война внесла в жизнь свои коррективы.

«Если мина, а их в море около 400 штук, ударится о волнорез, то будет взрыв»

По календарю, наконец, наступило лето. Погода тоже приобретает привычный характер этого времени года. А это значит, что в пору стартовать курортному сезону. С 1 мая в Одессе обычно начиналась активная подготовка пляжей. Но война внесла в жизнь свои коррективы. Сегодня Одесса, как и остальные города Украины, все еще находится под прицелом рашистского оружия. Несмотря на это, одесситам и тысячам переселенцев и беженцев трудно удержаться от посещения прибрежной линии. В ответ военные и полиция не устают повторять: ходить на одесские пляжи категорически запрещено. Как война отразится на летней жизни в Одессе и будет ли в городе курортный сезон?

Осторожно, мины!

Из-за угрозы высадки морского десанта врага, нашим военным пришлось установить на пляжах противотанковые и противопехотные мины.

«Были предприняты меры по подготовке встречной полосы — минирование пляжей и ограждающие сооружения. В связи с этим мы просим жителей южных регионов не посещать побережье, не подходить к воде. Просим не подвергать себя опасности и не мешать ВСУ, чтобы мы могли защитить наш регион», — прокомментировала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Мины может также прибить к берегу из открытого моря.

«Это те мины, которые россияне разбрасывали в Черном море. Они официально это признали, более 400 штук. Они не знают, где они, и мы не знаем, где может прибить к берегу», — заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Если взрывное устройство ударится о волнорезы, которые растянулись вдоль всей нашей береговой линии, могут пострадать люди.

Официально о курортном сезоне

В этом году курортный сезон в Одессе вряд ли состоится. Для того чтобы город и область начали принимать туристов, необходимо исключить опасность.

«По курортному сезону, если коротко говорить: после победы. Но после победы нужно будет проделать очень много работы, чтобы провести противоминные мероприятия, разминировать побережье. Безопасность наших граждан — это прежде всего», — пояснил Сергей Братчук.

Поэтому сейчас одесские патрульные вынуждены проводить по пляжам города рейды, чтобы выпроводить людей с опасной территории, рассказала спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

Загар, штраф или жизнь?

Однако предупредительные таблички «заминировано» далеко не всегда пугают одесситов и гостей города. Поэтому в Одессе ищут способ совладать с заядлыми пляжниками — могут начать штрафовать.

«Я надеюсь, что в ближайшее время, юристы над этим уже работают, соответствующие положения законодательства позволят привлечь человека к ответственности за такие действия. Ведь речь идет не только о нарушении условий военного положения, общественного порядка. Мне бы очень не хотелось, извините, чтобы руки, ноги и головы одесситов, или других желающих загорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря», — пояснил Сергей Братчук.

Пустые пляжи

В конце мая — начале июня одесские пляжи выглядят довольно уныло и безжизненно. На них нет «жизни», точнее есть только птицы и морские обитатели, выкинутые на берег.

Они не могут прочитать предупреждения о минах на красных табличках с черепами и легко могут преодолеть запрещающие красно-белые ленты. Потому хозяева берега — чайки, вороны и голуби.

Загорающие

Несмотря на строгие запреты властей, предупреждающие таблички с черепами и даже на патрульных полицейских наш народ все равно пытается урвать хоть немного лета. На протяжении всего одесского побережья нам встречались желающие позагорать и поплавать, которые все-таки прорывались на песок.

Но есть и относительно законопослушные пляжники — они принимают солнечные ванны в незапрещенных местах. Например, прямо на деревянных настилах, на бетонных плитах или на пирсах.

Полиция

Желающих испытать судьбу на заминированном побережье «вылавливают» с пляжей наряды полиции. Патрульные дежурят ежедневно, в любую погоду.

Пока, с сожалением признал один из полицейских, с которым нам удалось побеседовать, нарушителей хватает. В будни — меньше, а в выходные и с установлением жары — становится все больше желающих окунуться в море. Это и одесситы, и приезжие, и выпившие, и подростки, и женщины с детьми, и спортсмены.

В арсенале у полицейских — пока только уговоры. Вот и тратят они по 20 минут на разъяснение о необходимости покинуть опасную зону. Но правоохранители ждут «обещанных законных инструментов влияния на нарушителей уже через неделю».

Кафешки

Хотя в этом году Одесса вместо туристов принимает переселенцев из областей, где идут боевые действия, местные «морские» бизнесмены не оставляют надежды заработать в этом официально отмененном курортном сезоне.

Так, вдоль всей береговой линии открылись летние площадки многих кафе. Большинство из них не пустуют даже в будни. Ряд предпринимателей продолжают подготовку к сезону: моют, чистят, ремонтируют фасады и территорию.

Особо активны в Аркадии: там работники ночных клубов красят настилы, собирают кровати-беседки, расставляют лежаки. Большинство бассейнов уже готовы к использованию.

Однако некоторые заведениях, видимо, так и не откроются — там сейчас главные гости — это вороны и чайки.

Трасса здоровья

Основным местом «морского» отдыха горожан и гостей города в этом году стала Трасса здоровья. Здесь гуляют тысячи людей ежедневно. Существенно выросло и число велосипедистов — на подъемах даже «пробки» случаются. Может быть это связано с топливным кризисом, а может — люди просто ищут замену пляжному отдыху.