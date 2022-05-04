Новости Одессы и Одесской области

В Одессе возобновят работу парковочные инспекторы

В Одессе возобновят работу парковочные инспекторы

С 5 мая парковочные инспекторы снова выйдут на одесские улицы. Основанием для этого стало увеличение числа водителей, которые не соблюдают правила остановки и стоянки.

О возобновлении работы парковочных инспекторов сообщили в Одесском городском совете.

Во время войны и связанных с этим опасностей, неправильная парковка может принести много вреда.

В сообщении муниципалитета сказано:

— Во-первых, это неуважение к другим участникам движения и созданию опасных ситуаций.

— Во-вторых, в условиях ограниченного проезда и военного времени это становится критическим, припаркованные, с нарушением правил, автомобили усложняют или блокируют работу и перемещение специальной и спасательной техники, машин скорой помощи и общественного транспорта.

Заместитель городского головы Сергей Тетюхин отметил, что городские службы две недели работали в режиме предупреждения. Теперь инспекторы по парковке начинают применять штрафные санкции.

❗️❗️❗️ С 5 мая инспекторы по парковке приступают к работе.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить