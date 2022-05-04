В Одессе возобновят работу парковочные инспекторы

С 5 мая парковочные инспекторы снова выйдут на одесские улицы. Основанием для этого стало увеличение числа водителей, которые не соблюдают правила остановки и стоянки.
О возобновлении работы парковочных инспекторов сообщили в Одесском городском совете.
Во время войны и связанных с этим опасностей, неправильная парковка может принести много вреда.
В сообщении муниципалитета сказано:
— Во-первых, это неуважение к другим участникам движения и созданию опасных ситуаций.
— Во-вторых, в условиях ограниченного проезда и военного времени это становится критическим, припаркованные, с нарушением правил, автомобили усложняют или блокируют работу и перемещение специальной и спасательной техники, машин скорой помощи и общественного транспорта.
Заместитель городского головы Сергей Тетюхин отметил, что городские службы две недели работали в режиме предупреждения. Теперь инспекторы по парковке начинают применять штрафные санкции.
❗️❗️❗️ С 5 мая инспекторы по парковке приступают к работе.