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Памятник Суворову в Измаиле решили обнести забором (фото)

Памятник Суворову в Измаиле решили обнести забором (фото)

В городе Измаиле Одесской области сегодня начали обносить забором памятник русскому фельдмаршалу Александру Суворову.

Как сообщает издание «Юг-Today», решение временно, до получения указаний от Кабмина, закрыть скульптуру от посторонних глаз принял городской совет в один день с решением переименовать центральный проспект города.

памятник Суворову в Измаиле

памятник Суворову ограждают забором

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Измаил, памятник Суворову

Ограждают памятник Суворову

Отметим, что в социальных сетях регулярно возникают дискуссии, в которых одни измаильчане требуют оставить памятник Суворову в покое, так как это историческое наследие; другие требуют перенести его на территорию Крепости, а третьи выступают исключительно за демонтаж, аргументируя свою позицию тем, что фельдмаршал был таким же кровавым захватчиком, как и нынешние российские оккупанты.

Сторонники последней позиции уже не раз выражали свое отношение к присутствию памятника в городе. Так в начале на его постаменте появилась надпись «кат», затем неизвестные снесли к подножию старую бытовую технику и облили ее красной краской. А на днях «покраснела» сама скульптура.

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