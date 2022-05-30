В Измаиле залили красной краской памятник Суворову (фото)

Об этом пишет «Суспiльне», ссылаясь на мэра города Андрея Абрамченко.

Памятник полководцу VXIII века расположен в центре города. По словам мэра, он страдает от вандалов уже не в первый раз.

«Мы его уже оттерли, пока он закрыт, пока мы не знаем его дальнейшей судьбы. Этот памятник является частью культурного наследия, поэтому мы ждем ответа Кабмина о его дальнейшей судьбе», – отметил Андрей Абрамченко.

Напомним, ранее на Аллее Славы в Одессе, возле памятника Неизвестному матросу, неизвестные закрасили табличку с Москвой среди городов-героев зеленой краской. После этого монумент закрыли пленкой.

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