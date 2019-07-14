Память создателя «одесского дворика искусств» увековечили на Пушкинской

С любовью к городу и весной в душе — так можно назвать событие, которое прошло в одном из самых известных одесских двориков, расположенном по адресу Пушкинская, 12.

В 2004-м модного сейчас слова «мурал» не знали. Не было у нас 15 лет назад и такого привычного теперь понятия «арт-двор». А дворик искусств был создан именно тогда.

Это произошло здесь, на улице Пушкинской. Одесский скульптор Алик Мирзоев, который отреставрировал множество и множество исторических объектов Одессы, вместе с Ириной Карзановой создали целое панно в этом старом дворе, и с тех пор здесь проходят милейшие сердцу камерные творческие события.

А сам дворик, тогда, по сути, единственный в своем роде, стали «атаковать» одесситы и гости города, восхищаясь, как старая стена заиграла красками, как мастера превратили ее в нечто неповторимое, как одесская тема, где «все Европой дышит, веет», была подана во всем своем многообразии всего лишь на одном панно…

Алика Мирзоева не стало в 2017-м… Одесситы часто называют старый двор на Пушкинской его именем.

Вице-президент «Союза Маринистов Одессы», глава секции «Одесский дворик искусств им. А.А.Мирзоева», художник и поэт Алена Алексеенко стала инициатором и организатором выставки-праздника в честь памяти Алика Мирзоева. Она же — и автор мемориальной доски, которую и открыли в этом неповторимом одесском дворе.

Событие стало «неформатом» в самом прекрасном смысле слова. У него и название было сродни происходящему — «Любовь к Одесе — вечная весна». Здесь собрались художники-маринисты, писатели, поэты, музыканты, курсанты Черноморской флотилии юных моряков, обычные одесситы.

Все происходило и грустно, и радостно одновременно — трогательно, поэтично, светло.

Дворик живет себе обычной жизнью, а память об Алике Мирзоеве теперь увековечена, равно как и само сказочное панно с его неповторимым одесским колоритом, представленным в мягких тонах, с юмором «не в лоб», а с изысканно-джентльменской тонкостью.

Самому панно уже исполнилось 15 лет. Кстати, его собираются реставрировать.