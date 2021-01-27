Отважная одесситка нырнула в ледяное море, несмотря на снегопад (видео)

За тех, кто в море: о «ржавых корытах», договорном рабстве и долгой дороге домой Недавнее крушение у берегов Турции сухогруза «Arvin» унесло жизни шестерых моряков. Судно, срок эксплуатации которого закончился еще 15 лет назад, не выдержало сильного шторма. Трагедия еще раз подтвердила – возможность достойного заработка сопряжена для моряка не только с нелегким трудом, но и ежедневной опасностью. Какие проблемы и риски стали неотъемлемой составляющей одной из самых популярных в Одессе профессий, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Сколько маленьких одесситов появилось на свет за неделю? На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 175 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов. ПОДРОБНЕЕ

Сберечь пеликанов: в дельте Дуная хотят поставить «манекены» для привлечения редких птиц Общественная природоохранная организация Rewilding Ukraine ищет умельцев, которые могли бы изготовить из водостойкого материала «муляжи» пеликанов, максимально похожие на живых птиц. Их планируют разместить на специальных платформах в Украинской дельте Дуная для привлечения живых особей. ПОДРОБНЕЕ

В Одесский зоопарк передали истощенного лебедя, найденного на пляже В Одессе водолазы спасли лебедя. Птица сидела на берегу на пляже в районе Николаевской дороги и не могла передвигаться. Неравнодушные местным жители обратились к спасателям, сообщили в пресс-службе спасательно-водолазной службы мэрии города. ПОДРОБНЕЕ