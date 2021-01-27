Отважная одесситка нырнула в ледяное море, несмотря на снегопад (видео)

В сети появилось видео, снятое сегодня на одном заснеженном одесском пляже «Ланжерон». На видео представлено, как девушка разделась и пошла купаться, несмотря на снег и ветер.
Видео опубликовал Телеграм-канал «Курс Одесса».
«Отличная сегодня погодка для купания», – иронизирует автор публикации.
Как сообщалось ранее, из-за сильного снегопада в Одесской области объявили максимальный, «красный», уровень опасности. До завтрашнего вечера синоптики прогнозируют сильную метель, усиление ветра, снежные заносы и налипание мокрого снега.
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