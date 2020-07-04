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Отремонтированные полосы на мосту через Хаджибейский лиман откроют осенью

Отремонтированные полосы на мосту через Хаджибейский лиман откроют осенью

Первая очередь ремонта дороги на мосту через Хаджибейский лиман в Одесской области завершится в начале сентября 2020 года.

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Это пообещал глава «Укравтодора» Александр Кубраков во время визита в Одесскую область президента Украины Владимира Зеленского.

Но вот полностью все шесть полос на мосту (по три в каждую сторону) откроют только к следующему турсезону. А это значит что пробки на мосту этим летом  будут. Ведь мост – часть трассы Одесса – Киев и сейчас на нем работают всего две полосы для транспорта – по одной в каждую строну.

Этим, а также большим наплывом туристов в Одессу и был вызван транспортный коллапс на столичной трассе.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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