Отремонтированные полосы на мосту через Хаджибейский лиман откроют осенью

Первая очередь ремонта дороги на мосту через Хаджибейский лиман в Одесской области завершится в начале сентября 2020 года.

Это пообещал глава «Укравтодора» Александр Кубраков во время визита в Одесскую область президента Украины Владимира Зеленского.

Но вот полностью все шесть полос на мосту (по три в каждую сторону) откроют только к следующему турсезону. А это значит что пробки на мосту этим летом будут. Ведь мост – часть трассы Одесса – Киев и сейчас на нем работают всего две полосы для транспорта – по одной в каждую строну.

Этим, а также большим наплывом туристов в Одессу и был вызван транспортный коллапс на столичной трассе.