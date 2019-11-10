fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отопительный сезон: в Одессе запустили почти все котельные, хотя на улице +20°С

Отопительный сезон: в Одессе запустили почти все котельные, хотя на улице +20°С

Выработку тепла городе уже начали 146 котельных, оставшиеся 7 котельных запустят в понедельник.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, от момента запуска котельной до подачи тепла на объекты проходит от суток до недели. Это связано с технологией процесса.

Тепло в городе подают уже в 2674 здания (Киевский район – 749, Малиновский – 757, Суворовский – 454, Приморский – 714).

Однако в связи с теплой погодой (температура воздуха днем составляет 17-20 °С) многие ОСМД, ЖМК, ведомства и т.д. пока не принимают теплоноситель на дома.

Тепло получают: дошкольные учреждения – 103 из 124, школы и училища – 107 из 164, медучреждения – 64 из 112, объекты культуры – 30 из 51, объекты физкультуры и спорта – 4 из 8, объекты соцобеспечения – 7 из 9.

В горсовете добавили, что если тепло подано, а теплоноситель не поступил к потребителю, то причиной этому может быть завоздушенность систем отопления (батареи) или перекрытие задвижек. В таком случае необходимо обратиться в обслуживающую дом компанию.

Номера телефонов для обращений граждан в случае возникновения аварийных ситуаций (круглосуточно):

КП «ЖКС»:

  • «Фонтанский» 705-75-42;
  • «Порто-Франковский» 701-17-60;
  • «Черемушки» 705-33-11;
  • «Хмельницкий» 705-79-69, 765-00-50;
  • «Вузовский» 705-90-69;
  • «Черноморский» 705-33-55, 705-33-53, 705-33-48;
  • «Пересыпский» 793-78-60;
  • УК «Суворовский» 15-01 или 755-15-01.

Фото: slovoidilo.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Лара
Гость
Лара

В квартире холодно +15-16 градусов, все болеют,чихают, ,отопления нет,центральная ТЭС не спешит давать тепло,ул. Балковская без тепла

Голос за0Голос против  Ответить
3 минут назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить