Отопительный сезон: в Одессе запустили почти все котельные, хотя на улице +20°С

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, от момента запуска котельной до подачи тепла на объекты проходит от суток до недели. Это связано с технологией процесса.

Тепло в городе подают уже в 2674 здания (Киевский район – 749, Малиновский – 757, Суворовский – 454, Приморский – 714).

Однако в связи с теплой погодой (температура воздуха днем составляет 17-20 °С) многие ОСМД, ЖМК, ведомства и т.д. пока не принимают теплоноситель на дома.

Тепло получают: дошкольные учреждения – 103 из 124, школы и училища – 107 из 164, медучреждения – 64 из 112, объекты культуры – 30 из 51, объекты физкультуры и спорта – 4 из 8, объекты соцобеспечения – 7 из 9.

В горсовете добавили, что если тепло подано, а теплоноситель не поступил к потребителю, то причиной этому может быть завоздушенность систем отопления (батареи) или перекрытие задвижек. В таком случае необходимо обратиться в обслуживающую дом компанию.

Номера телефонов для обращений граждан в случае возникновения аварийных ситуаций (круглосуточно):

КП «ЖКС»:

«Фонтанский» 705-75-42;

«Порто-Франковский» 701-17-60;

«Черемушки» 705-33-11;

«Хмельницкий» 705-79-69, 765-00-50;

«Вузовский» 705-90-69;

«Черноморский» 705-33-55, 705-33-53, 705-33-48;

«Пересыпский» 793-78-60;

УК «Суворовский» 15-01 или 755-15-01.

Фото: slovoidilo.ua

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