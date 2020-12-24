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Отопительный сезон в Одессе под угрозой: тепловикам дадут меньше, чем нужно

Отопительный сезон в Одессе под угрозой: тепловикам дадут меньше, чем нужно

Одесский городской совет на ближайшей сессии намерен выделить коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одесса» (ТГО) всего 150 млн грн, тогда как коммунальщикам необходимо значительно больше.

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Такое решение было принято на бюджетной комиссии горсовета.

Изначально коммунальщики просили выделить им 490 млн грн, но в мэрии согласовали лишь 250 млн грн, уже заложенных в бюджет на следующий год. Позже и эту сумму предложили урезать, учитывая, что тариф в 2021 году изменится, а остальную сумму выделить уже на февральской сессии горсовета.

Между тем, как отмечают на предприятии, в этом году тариф покрывает только 68% необходимых затрат. В следующем году цену повысят, но она покроет расходы лишь на 89%.

Кроме того, по словам директора ТГО Анны Поздняковой, тепловики задолжали 140 млн грн, которые они обязаны выплачивать из собственных средств, а выделенной суммы хватит от силы на месяц-полтора.

«Мы не можем прогнозировать ситуацию с коронавирусом – будет сессия, не будет, – а мы можем сорвать отопительный сезон», – заявила Позднякова.

Тем не менее, комиссия поддержала предложение о выделении коммунальщикам 150 млн грн.

Ранее стало известно, что коммунальное предприятие ТГО начало разработку схемы тепловых сетей города.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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