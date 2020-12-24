Отопительный сезон в Одессе под угрозой: тепловикам дадут меньше, чем нужно

Одесский городской совет на ближайшей сессии намерен выделить коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одесса» (ТГО) всего 150 млн грн, тогда как коммунальщикам необходимо значительно больше.

Такое решение было принято на бюджетной комиссии горсовета.

Изначально коммунальщики просили выделить им 490 млн грн, но в мэрии согласовали лишь 250 млн грн, уже заложенных в бюджет на следующий год. Позже и эту сумму предложили урезать, учитывая, что тариф в 2021 году изменится, а остальную сумму выделить уже на февральской сессии горсовета.

Между тем, как отмечают на предприятии, в этом году тариф покрывает только 68% необходимых затрат. В следующем году цену повысят, но она покроет расходы лишь на 89%.

Кроме того, по словам директора ТГО Анны Поздняковой, тепловики задолжали 140 млн грн, которые они обязаны выплачивать из собственных средств, а выделенной суммы хватит от силы на месяц-полтора.

«Мы не можем прогнозировать ситуацию с коронавирусом – будет сессия, не будет, – а мы можем сорвать отопительный сезон», – заявила Позднякова.

Тем не менее, комиссия поддержала предложение о выделении коммунальщикам 150 млн грн.

Ранее стало известно, что коммунальное предприятие ТГО начало разработку схемы тепловых сетей города.

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