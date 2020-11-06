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Отопительный сезон в Одессе: тепло должно прийти во все дома до 8 ноября

Отопительный сезон в Одессе: тепло должно прийти во все дома до 8 ноября

Уже до конца этой недели в Одессе начнут отапливать все многоквартирные дома, обещают в департаменте городского хозяйства городского совета.

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Об этом рассказала замдиректора департамента Наталья Мостовских, передает Украинская Служба Информации.

По словам Мостовских, на сегодня включены все районные и квартальные котельные, которые отапливают большую часть города. Также до 8 ноября разработан график включения 153 малых котельных, которые находятся на обслуживании коммунального предприятия «ТГО».

При этом чиновница отметила, что начало отопительного сезона не обходится без трудностей. Так, накануне коммунальщикам пришлось остановить котельную «Южная-2» из-за прорыва на участке улиц Вильямса-Королева, а вчера тепловики устраняли порыв на котельной «Северной-1». Кроме того, есть проблемы в системах самих домов – из-за попадания воздуха или отсутствия подачи.

Если до 9 ноября тепло в квартирах не появится, чиновники советуют одесситам обращаться к своим теплотехникам, ЖКСам и к ОСМД.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что отопительный сезон в Одессе начали своевременно. Уже запустили в работу несколько крупных городских котельных.

Фото: delo.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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