Отключения света в Одессе возвращаются – графики на 30 декабря

Завтра, в понедельник, 30 декабря 2024 года, в Украине и в частности, в Одессе и Одесской области продолжат действовать стабилизационные отключения света, которые энергетики были вынуждены возобновить после массированной атаки россиян на энергообъекты страны 25 декабря.
По информации компании-регулятора «Укрэнерго», завтра время применения и объем ограничений будут такими:
Для бытовых потребителей:
- 08:00 – 17:00 – одна очередь отключений;
Для промышленности и бизнеса:
- 08:00 – 19:00 – применение графиков ограничения мощности.
При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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В компании ДТЭК предоставили на завтрашний день следующие графики:
- Очереди 1.1 и 1.2: свет будет весь день;
- Очереди 2.1 и 2.2: света не будет с 09:00 до 12:30;
- Очередь 3.1 и 3.2: света не будет с 08:00 до 09:00 и с 12:30 до 16:00;
- Очередь 4.1 и 4.2: света не будет с 16:00 до 17:00;
- Очереди 5.1 и 5.2: свет будет весь день;
- Очереди 6.1 и 6.2: свет будет весь день.
Узнать свою группу и подгруппу можно:
Как сообщалось ранее, с 16 декабря в Украине начали действовать новые, унифицированные, графики стабилизационных отключений света. Предполагается, что эти графики будут более прозрачными и справедливыми для потребителей. Больше подробностей – в видео «Одесской жизни»: