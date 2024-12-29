Відключення світла в Одесі повертаються – графіки на 30 грудня

За інформацією компанії-регулятора «Укренерго», завтра час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів:

08:00 – 17:00 – одна черга відключень;

Для промисловості та бізнесу:

08:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності.

При цьому час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

В компанії ДТЕК надали на завтрашній день такі графіки:

Черги 1.1 та 1.2: світло буде весь день;

Черги 2.1 та 2.2: світла не буде з 09:00 до 12:30;

Черга 3.1 та 3.2: світла не буде з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 16:00;

Черга 4.1 та 4.2: світла не буде з 16:00 до 17:00;

Черги 5.1 та 5.2: світло буде весь день;

Черги 6.1 та 6.2: світло буде весь день.

Дізнатися свою групу та підгрупу можна:

на сайті ДТЕК «Одеські електромережі»;

у чат-боті компанії у месенджерах Телеграм і Вайбер.

Як повідомлялося раніше, з 16 грудня в Україні почали діяти нові, уніфіковані, графіки стабілізаційних відключень світла. Передбачається, що ці графіки будуть більш прозорими та справедливими для споживачів. Більше подробиць – у відео «Одеського життя»: