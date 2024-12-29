Відключення світла в Одесі повертаються – графіки на 30 грудня

Завтра, у понеділок, 30 грудня 2024 року, в Україні та зокрема, в Одесі та Одеській області продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла, які енергетики були змушені відновити після масованої атаки росіян на енергооб’єкти країни 25 грудня.
За інформацією компанії-регулятора «Укренерго», завтра час застосування та обсяг обмежень будуть такими:
Для побутових споживачів:
- 08:00 – 17:00 – одна черга відключень;
Для промисловості та бізнесу:
- 08:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності.
При цьому час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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В компанії ДТЕК надали на завтрашній день такі графіки:
- Черги 1.1 та 1.2: світло буде весь день;
- Черги 2.1 та 2.2: світла не буде з 09:00 до 12:30;
- Черга 3.1 та 3.2: світла не буде з 08:00 до 09:00 та з 12:30 до 16:00;
- Черга 4.1 та 4.2: світла не буде з 16:00 до 17:00;
- Черги 5.1 та 5.2: світло буде весь день;
- Черги 6.1 та 6.2: світло буде весь день.
Дізнатися свою групу та підгрупу можна:
Як повідомлялося раніше, з 16 грудня в Україні почали діяти нові, уніфіковані, графіки стабілізаційних відключень світла. Передбачається, що ці графіки будуть більш прозорими та справедливими для споживачів. Більше подробиць – у відео «Одеського життя»: