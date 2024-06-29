Отключения света 29 июня: как будут действовать графики в выходной день

Отключения света 29 июня: как будут действовать графики в выходной день

Сегодня, в субботу, 29 июня 2024 года, одесситов снова ждут стабилизационные отключения света, предупреждают в ДТЭК «Одесские электросети». По команде НЭК Укрэнерго они будут продолжаться на протяжении суток.

Графики отключения света в субботу, 29 июня будут работать в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.

Временных отрезков, когда графики отключения света действовать не будут, как это было в предыдущие выходные дни не заявлено

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Узнать графики отключений в своей группе одесситы могут в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия».

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