Отключения света 29 июня: как будут действовать графики в выходной день

Графики отключения света в субботу, 29 июня будут работать в течение всего дня — с 00:00 до 24:00.

Временных отрезков, когда графики отключения света действовать не будут, как это было в предыдущие выходные дни не заявлено

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Узнать графики отключений в своей группе одесситы могут в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия».