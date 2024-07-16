Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 16 июля

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 16 июля

Во вторник, 16 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса отключений и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 2-я Пересыпская, 32, 34,
  • 3-я Пересыпская, 19 – 27,
  • 7-я Пересыпская, 8-50,
  • Балтская дорога, 28,
  • Высоцкого, 1, 5, 7, 9, 11,
  • Викандера и Ларсена (8 Марта ), 42 – 103,
  • Жевахова гора, 3-61, 81,
  • Карышковского, 2 – 60,
  • Локомотивная, 1, 7-17, 21-27,
  • Рыночная, 7,
  • Семена Палия, 111, 109,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44,
  • пер. 1-й Балтский, 1 – 11,
  • пер. 1-й Черноморский, 3 – 44,
  • пер. 2-й Балтский, 1 – 32,
  • пер. 2-й Черноморский, 1 – 34,
  • пер. 3-й Балтский, 1-39,
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 4-й Балтский, 2-14,
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43,
  • пер. 5-й Балтский, 7-25,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19,
  • пер. 6-й Балтский, 1 – 47,
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10,
  • пер. 7-й Балтский, 1-14,
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8,
  • пер. 8-й Балтский1-11,
  • пер. 8-й Черноморский, 1-54,
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 -10.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Василия Симоненко, 1,11а.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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