Отключения света в Одессе: планы энергетиков на 5 декабря (ОБНОВЛЕНО)

Пять лет одесской трагедии: пожар на Троицкой унес жизни 16 человек Ровно пять лет назад, 4 декабря, произошел страшный пожар в колледже экономики на улице Троицкой — одна из самых больших трагедий в истории Одессы. В тот злополучный день погибли 16 человек – преподаватели, студенты и сотрудники Института морской биологии. ПОДРОБНЕЕ

Как отключают свет в Одессе – графики на 4 декабря Сегодня вечером, 3 декабря 2024 года, от НЭК «Укрэнерго» поступили новые команды, согласно которым графики отключений света обновляются. Кроме того, стало известно, как будут отключать свет завтра, в среду, 4 декабря. ПОДРОБНЕЕ