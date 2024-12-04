Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: планы энергетиков на 5 декабря (ОБНОВЛЕНО)

Отключения света в Одессе: планы энергетиков на 5 декабря (ОБНОВЛЕНО)

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в четверг, 5 декабря 2024 года, в Одессе и в Одесской области, как и по всей стране, продолжат действовать стабилизационные отключения света. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Время применения и объем ограничений завтра будут такими:

Для бытовых потребителей

  • 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
  • 07:00 – 20:00 – две очереди отключений;
  • 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса

  • 05:00 – 23:00 – применение графиков ограничения мощности.

Напомним, одна очередь отключений предполагает 4 часа, а две очереди – 8 часов без света в сутки.

В «Укрэнерго» напоминают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо, когда свет появляется по графику», – призывают потребителей.

Читайте также: Как отключают свет в Одессе – графики на 4 декабря.

ОБНОВЛЕНО:

По информации компании ДТЭК, завтра отключать свет потребителям в Одессе и Одесской области будут по таким графикам:

  • 1 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00;
  • 2 группа: с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00;
  • 3 группа: с 12:00 до 16:00;
  • 4 группа: с 13:00 до 17:00;
  • 5 группа: с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00;
  • 6 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Графики на 5 декабря

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК Одесские электросети, заполнив соответствующую форму.

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