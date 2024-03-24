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Відключення світла в Одесі: кому не пощастить у неділю 24 березня

Відключення світла в Одесі: кому не пощастить у неділю 24 березня

Сьогодні, в неділю, 24 березня 2024 року, низка вулиць та провулків Одеси до вечора залишаться без світла через ремонтні роботи.

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», електропостачання тимчасово не буде за такими адресами:

Південний РЕМ

  • Золотий Берег, 1-37;
  • пров. Вузький, 5-14б;
  • Фонтанська дорога, 114-173;
  • пров. Амбулаторний 2-17;
  • пров. Білякова;
  • пров. Всеволода Змієнка, 1-7;
  • Дача Ковалевського, 1-8, 142;
  • Рибальська Балка, 3;
  • пров. Байдукова, 1-7;
  • пров. Леванєвського, 1-3;
  • пров. Фестивальний, 1/1-4;
  • вул. Леванєвського, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11

Роботи до 18:00.

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Центральний РЕМ

  • пл. Соборна, 2-6, 21;
  • вул. Садова, 11-19;
  • вул. Преображенська, 21,23.

Роботи до 19:00.

Нагадаємо, після масованої атаки в ніч проти 22 березня в Одесі та Одеському районі склалася критична ситуація з електропостачанням. Було введено екстрені відключення світла. Але упродовж суботи, 23 березня, ситуацію вдалося стабілізувати.

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