Відключення світла в Одесі: кому не пощастить у неділю 24 березня

Сьогодні, в неділю, 24 березня 2024 року, низка вулиць та провулків Одеси до вечора залишаться без світла через ремонтні роботи.
Як повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно», електропостачання тимчасово не буде за такими адресами:
Південний РЕМ
- Золотий Берег, 1-37;
- пров. Вузький, 5-14б;
- Фонтанська дорога, 114-173;
- пров. Амбулаторний 2-17;
- пров. Білякова;
- пров. Всеволода Змієнка, 1-7;
- Дача Ковалевського, 1-8, 142;
- Рибальська Балка, 3;
- пров. Байдукова, 1-7;
- пров. Леванєвського, 1-3;
- пров. Фестивальний, 1/1-4;
- вул. Леванєвського, 3/2, 5, 7, 7/9, 7а, 11
Роботи до 18:00.
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Центральний РЕМ
- пл. Соборна, 2-6, 21;
- вул. Садова, 11-19;
- вул. Преображенська, 21,23.
Роботи до 19:00.
Нагадаємо, після масованої атаки в ніч проти 22 березня в Одесі та Одеському районі склалася критична ситуація з електропостачанням. Було введено екстрені відключення світла. Але упродовж суботи, 23 березня, ситуацію вдалося стабілізувати.