В Одесской области на сегодня изменили графики отключений света

Об этом сообщается на сайте «Укрэнерго».

До 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений.

Проверить информацию по электроснабжению и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

«Значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины — результат 8 российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии», — отметили в Укрэнерго.