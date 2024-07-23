В Одесской области на сегодня изменили графики отключений света

В Одесской области на сегодня изменили графики отключений света

Благодаря активизации работы солнечных электростанций в Одесской области и ряде других регионов до 14:00 отменена одна очередь отключений. 

Об этом сообщается на сайте «Укрэнерго».

До 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений.

Проверить информацию по электроснабжению и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

отключения света

«Значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины — результат 8 российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии», — отметили в Укрэнерго.

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