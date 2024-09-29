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Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 сентября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 сентября

Сегодня, в воскресенье, 29 сентября 2024 года из-за проведения ремонтных работ ДТЭК в Одессе останутся без света до вечера некоторые улицы.

По данным Телеграм-канала одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС

  • 9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 14-я линия на жилмассиве;
  • ул. Капитана Кузнецова, 69-91;
  • ул. Леси Украинки, 78-102.

Работы продлятся до 19:00.

Центральный РЭС

  • ул. Среднефонтанская, 27-47;
  • ул. Садовая, 11;
  • пер.Садовый, 3-11;
  • ул. Моторная, 1-57;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 35-84;
  • пер. 2-й, 3-й Моторный, 1-37.

Работы до 17:00.

В то же время, как сообщает НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не прогнозируются.

Потребителей просят по возможности пользоваться мощными электроприборами днем – с 10:00 до 16:00 часов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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