Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 сентября

Сегодня, в воскресенье, 29 сентября 2024 года из-за проведения ремонтных работ ДТЭК в Одессе останутся без света до вечера некоторые улицы.
По данным Телеграм-канала одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС
- 9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 14-я линия на жилмассиве;
- ул. Капитана Кузнецова, 69-91;
- ул. Леси Украинки, 78-102.
Работы продлятся до 19:00.
Центральный РЭС
- ул. Среднефонтанская, 27-47;
- ул. Садовая, 11;
- пер.Садовый, 3-11;
- ул. Моторная, 1-57;
- ул. Богдана Хмельницкого, 35-84;
- пер. 2-й, 3-й Моторный, 1-37.
Работы до 17:00.
В то же время, как сообщает НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не прогнозируются.
Потребителей просят по возможности пользоваться мощными электроприборами днем – с 10:00 до 16:00 часов.