Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 29 сентября

По данным Телеграм-канала одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС

9-я, 10-я, 11-я, 12-я и 14-я линия на жилмассиве;

ул. Капитана Кузнецова, 69-91;

ул. Леси Украинки, 78-102.

Работы продлятся до 19:00.

Центральный РЭС

ул. Среднефонтанская, 27-47;

ул. Садовая, 11;

пер.Садовый, 3-11;

ул. Моторная, 1-57;

ул. Богдана Хмельницкого, 35-84;

пер. 2-й, 3-й Моторный, 1-37.

Работы до 17:00.

В то же время, как сообщает НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не прогнозируются.

Потребителей просят по возможности пользоваться мощными электроприборами днем – с 10:00 до 16:00 часов.