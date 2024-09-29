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Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 29 вересня

Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 29 вересня

Сьогодні, у неділю, 29 вересня 2024 року через проведення ремонтних робіт ДТЕК в Одесі залишаться без світла до вечора деякі вулиці.

За даними Телеграм-каналу одеської мерії «Одеса Офіційно», світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а та 14-а лінія на житловому масиві;
  • вул. Капітана Кузнєцова, 69-91;
  • вул. Лесі Українки, 78-102.

Роботи триватимуть до 19:00.

Центральний РЕМ

  • вул. Середньофонтанська, 27-47;
  • вул. Садова, 11;
  • пер. Садовий, 3-11;
  • вул. Моторна, 1-57;
  • вул. Богдана Хмельницького, 35-84;
  • пров. 2-й, 3-й Моторний, 1-37.

Роботи до 17:00.

Водночас, як повідомляє НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення світла сьогодні не прогнозуються.

Споживачів просять по можливості користуватися потужними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00 години.

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