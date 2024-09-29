Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 29 вересня

Сьогодні, у неділю, 29 вересня 2024 року через проведення ремонтних робіт ДТЕК в Одесі залишаться без світла до вечора деякі вулиці.
За даними Телеграм-каналу одеської мерії «Одеса Офіційно», світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а та 14-а лінія на житловому масиві;
- вул. Капітана Кузнєцова, 69-91;
- вул. Лесі Українки, 78-102.
Роботи триватимуть до 19:00.
Центральний РЕМ
- вул. Середньофонтанська, 27-47;
- вул. Садова, 11;
- пер. Садовий, 3-11;
- вул. Моторна, 1-57;
- вул. Богдана Хмельницького, 35-84;
- пров. 2-й, 3-й Моторний, 1-37.
Роботи до 17:00.
Водночас, як повідомляє НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення світла сьогодні не прогнозуються.
Споживачів просять по можливості користуватися потужними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00 години.