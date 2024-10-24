Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 24 октября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 24 октября

В четверг, 24 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Костанди, 3-8/9;
  • Хрустальная, 1;
  • Лигинская (Макаренко), 1-31;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыбальская, 20;
  • Равенства, 84-95;
  • Симоненко, 1, 11а;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дор. Фонтанская, 74- 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 86-197;
  • переулок Абрикосовый, 1-43;
  • переулок Летний, 1/корп.5-5/корп.20;
  • переулок Равенства, 92;
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3.

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Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 9-я линия на ж/м, 19-34;
  • 10-я линия на ж/м, 15-37;
  • 11-я линия на ж/м, 25-35;
  • 12-я линия на ж/м, 19-24;
  • 13-я линия на ж/м, 1-12;
  • 14-я линия на ж/м, 13-23;
  • 15-я линия на ж/м, 1-9;
  • 19-я линия на ж/м, 1-3а;
  • 22-я линия на ж/м, 2,4;
  • 23-я линия на ж/м, 2-6;
  • 24-я линия на ж/м, 1-7;
  • 32-я линия на ж/м, 4;
  • 39-я линия на ж/м, 2-30;
  • 40-я линия на ж/м, 5;
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а Пересыпская, 8-50а;
  • 9-я Пересыпская: 3-14а;
  • Балтская дор. , 28;
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103;
  • Героев обороны Одессы, 22-66;
  • Жевахова, 3/а-61а;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Ж. Кюри, 15-64;
  • К. Кузнецова, 71а-108;
  • Карышковского, 2-60;
  • Бахмутская (Курская), 82-165;
  • Л. Украинки, 45-122;
  • Локомотивная, 1-27;
  • Марсельская, 1-20;
  • Мицкевича, 9;
  • Орловская, 1-13;
  • Победы, 47-87;
  • Рельефная, 1-27;
  • Рыночная, 7;
  • Соляная, 4-85;
  • Степная, 1-14;
  • Центральная, 2-36;
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 63-98.

Центральный РЭС

Работы 17:00-19:00:

  • ул. Итальянский:1/1;
  • Бажана, 1-20;
  • Базарная, 92-100;
  • Богуна, 6а-21;
  • Б. Арнаутская, 82-111;
  • Верстатостроительная, 1-19;
  • Выездная, 1-44;
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • Гранатная, 1-25; Дерибасовская, 18;
  • Еврейская, 36-42а;
  • Цветочная, 1-33/1;
  • Кленовая, 2а;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1а-99;
  • Кордонная, 3а-74в;
  • Косяченко Алексея, 1-54/2;
  • Ланжероновская, 19;
  • М. Арнаутская, 90-113;
  • Ивана Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;
  • Алексея Вадатурского (М. Малиновского), 79-152;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • И. Прибика (Минская), 3-49;
  • Новикова, 2а-12г;
  • О. Кутузакия, 1-3;
  • Партизанская, 3-30;
  • Платановая, 1-126;
  • Преображенская, 65-82;
  • Радостная, 114, 116;
  • Садыковская, 19-28;
  • С. Караванского (Жуковского), 27-36;
  • С. Рихтера, 8-109;
  • Сельская, 7-44;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Столбовая, 1б-18е;
  • Текстильщиков, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а;
  • Тенистая, 9/корп.12
  • Туристская, 1-19;
  • Ференца Листа (Елина);
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • дор. Овидиопольская, 3/1;
  • пл. Европейская (Екатерининская), 4а, 6;
  • Европейская, (Екатерининская), 2-14;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1,1/корп.1-6;
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2 Гранатный, 2-8;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • переулок Кордонный, 1-35;
  • переулок Короткий, 2-4;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а;
  • переулок Малиновский, 7;
  • переулок Мостовой, 1-4;
  • переулок Парашютный, 1,1б;
  • переулок Покровский, 3-5;
  • переулок Константина Пигрова (переулок Спартаковский), 25;
  • переулок Туристский, 2-12б;
  • переулок Успенский, 3-23;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-6, 11;
  • спуск Военный, 3.

 

 

 

 

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