Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 24 октября

В четверг, 24 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Костанди, 3-8/9;
- Хрустальная, 1;
- Лигинская (Макаренко), 1-31;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыбальская, 20;
- Равенства, 84-95;
- Симоненко, 1, 11а;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- дор. Фонтанская, 74- 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 86-197;
- переулок Абрикосовый, 1-43;
- переулок Летний, 1/корп.5-5/корп.20;
- переулок Равенства, 92;
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3.
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Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 9-я линия на ж/м, 19-34;
- 10-я линия на ж/м, 15-37;
- 11-я линия на ж/м, 25-35;
- 12-я линия на ж/м, 19-24;
- 13-я линия на ж/м, 1-12;
- 14-я линия на ж/м, 13-23;
- 15-я линия на ж/м, 1-9;
- 19-я линия на ж/м, 1-3а;
- 22-я линия на ж/м, 2,4;
- 23-я линия на ж/м, 2-6;
- 24-я линия на ж/м, 1-7;
- 32-я линия на ж/м, 4;
- 39-я линия на ж/м, 2-30;
- 40-я линия на ж/м, 5;
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а Пересыпская, 8-50а;
- 9-я Пересыпская: 3-14а;
- Балтская дор. , 28;
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103;
- Героев обороны Одессы, 22-66;
- Жевахова, 3/а-61а;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Ж. Кюри, 15-64;
- К. Кузнецова, 71а-108;
- Карышковского, 2-60;
- Бахмутская (Курская), 82-165;
- Л. Украинки, 45-122;
- Локомотивная, 1-27;
- Марсельская, 1-20;
- Мицкевича, 9;
- Орловская, 1-13;
- Победы, 47-87;
- Рельефная, 1-27;
- Рыночная, 7;
- Соляная, 4-85;
- Степная, 1-14;
- Центральная, 2-36;
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 63-98.
Центральный РЭС
Работы 17:00-19:00:
- ул. Итальянский:1/1;
- Бажана, 1-20;
- Базарная, 92-100;
- Богуна, 6а-21;
- Б. Арнаутская, 82-111;
- Верстатостроительная, 1-19;
- Выездная, 1-44;
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63
- Малишевского (Гастелло), 9-55;
- Гранатная, 1-25; Дерибасовская, 18;
- Еврейская, 36-42а;
- Цветочная, 1-33/1;
- Кленовая, 2а;
- Клименко, 25, 33в;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1а-99;
- Кордонная, 3а-74в;
- Косяченко Алексея, 1-54/2;
- Ланжероновская, 19;
- М. Арнаутская, 90-113;
- Ивана Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;
- Алексея Вадатурского (М. Малиновского), 79-152;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- И. Прибика (Минская), 3-49;
- Новикова, 2а-12г;
- О. Кутузакия, 1-3;
- Партизанская, 3-30;
- Платановая, 1-126;
- Преображенская, 65-82;
- Радостная, 114, 116;
- Садыковская, 19-28;
- С. Караванского (Жуковского), 27-36;
- С. Рихтера, 8-109;
- Сельская, 7-44;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Столбовая, 1б-18е;
- Текстильщиков, 1-14а;
- Т. Тесс, 1-60а;
- Тенистая, 9/корп.12
- Туристская, 1-19;
- Ференца Листа (Елина);
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- дор. Овидиопольская, 3/1;
- пл. Европейская (Екатерининская), 4а, 6;
- Европейская, (Екатерининская), 2-14;
- переулок 1-й Сиреневый, 1,1/корп.1-6;
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19;
- переулок Сиреневый, 2/корп.2 Гранатный, 2-8;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5-9;
- переулок Кордонный, 1-35;
- переулок Короткий, 2-4;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а;
- переулок Малиновский, 7;
- переулок Мостовой, 1-4;
- переулок Парашютный, 1,1б;
- переулок Покровский, 3-5;
- переулок Константина Пигрова (переулок Спартаковский), 25;
- переулок Туристский, 2-12б;
- переулок Успенский, 3-23;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-6, 11;
- спуск Военный, 3.