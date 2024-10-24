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Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 24 жовтня

Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 24 жовтня

У четвер, 24 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Дачна, 4/2;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Костанді, 3-8/9;
  • Кришталева, 1;
  • Лігінська (Макаренка), 1-31;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рибальська, 20; Рівності, 84-95;
  • Симоненка, 1, 11а;
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34;
  • дор. Фонтанська, 74- 106/40;
  • пров. 1-й Рівності, 86-197;
  • пров. Абрикосовий, 1-43;
  • пров. Літній, 1/корп.5-5/корп.20;
  • пров. Рівності, 92;
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

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Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 9-а лінія на ж/м, 19-34;
  • 10-а лінія на ж/м, 15-37;
  • 11-а лінія на ж/м, 25-35;
  • 12-а лінія на ж/м, 19-24;
  • 13-а лінія на ж/м, 1-12;
  • 14-а лінія на ж/м, 13-23;
  • 15-а лінія на ж/м, 1-9;
  • 19-а лінія на ж/м, 1-3а;
  • 22-а лінія на ж/м, 2,4;
  • 23-я лінія на ж/м, 2-6;
  • 24-а лінія на ж/м, 1-7;
  • 32-а лінія на ж/м, 4;
  • 39-а лінія на ж/м, 2-30;
  • 40-а лінія на ж/м, 5;
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а Пересипська, 8-50а;
  • 9-а Пересипська:3-14а;
  • Балтська дор., 28;
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;
  • Героїв оборони Одеси, 22-66;
  • Жевахова, 3/а-61а;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Ж. Кюрі, 15-64;
  • К. Кузнєцова, 71а-108;
  • Каришковського, 2-60;
  • Бахмутська (Курська) , 82-165;
  • Л. Українки, 45-122;
  • Локомотивна, 1-27;
  • Марсельська, 1-20;
  • Міцкевича, 9;
  • Орловська, 1-13;
  • Перемоги, 47-87;
  • Рельєфна, 1-27;
  • Ринкова, 7;
  • Соляна, 4-85;
  • Степова, 1-14;
  • Центральна, 2-36;
  • пров. Професора Беркевича  (пров. 1-й Орловський), 2-6;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський;
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 63-98.

Центральний РЕМ

Роботи 17:00-19:00:

  • вул. Італійський:1/1;
  • Бажана, 1-20;
  • Базарна, 92-100;
  • Богуна, 6а-21;
  • В. Арнаутська, 82-111;
  • Верстатобудівна, 1-19;
  • Виїзна, 1-44;
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а;
  • Малішевського (Гастелло), 9-55;
  • Гранатна, 1-25;
  • Дерибасівська, 18;
  • Єврейська, 36-42а;
  • Квіткова, 1-33/1;
  • Кленова, 2а;
  • Клименка, 25, 33в;
  • Ближні Млини (Кондренка), 1а-99;
  • Кордонна, 3а-74в;
  • Косяченка Олексія, 1-54/2;
  • Ланжеронівська, 19;
  • М.Арнаутська, 90-113;
  • Івана Фунтового (М. Бабаджаняна), 30-54;
  • Олексія Вадатурського (М. Малиновського), 79-152;
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
  • Й. Прибіка (Мінська), 3-49;
  • Новікова, 2а-12г;
  • О. Кутузакія, 1-3;
  • Партизанська, 3-30;
  • Платанова, 1-126;
  • Преображенська, 65-82;
  • Радісна, 114, 116;
  • Садиковська, 19-28;
  • С. Караванського (Жуковського), 27-36;
  • С. Ріхтера, 8-109; Сільська, 7-44;
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
  • Стовпова, 1б-18е;
  • Текстильників, 1-14а;
  • Т. Тесс, 1-60а;
  • Тіниста, 9/корп.12;
  • Туристська, 1-19;
  • Ференца Ліста (Єліна);
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • дор. Овідіопольська, 3/1;
  • пл. Європейська (Катерининська), 4а, 6;
  • Європейська, (Катерининська), 2-14;
  • пров. 1-й Бузковий, 1,1/корп.1-6;
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19;
  • пров. Бузковий, 2/корп.2;
  • пров. Гранатний, 2-8;
  • пров. Квітковий, 10;
  • пров. Килимовий, 5-9;
  • пров. Кордонний, 1-35;
  • пров. Короткий, 2-4;
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а;
  • пров. Малиновський, 7;
  • пров. Мостовий, 1-4;
  • пров. Парашутний, 1,1б;
  • пров. Покровський, 3-5;
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
  • пров. Туристський, 2-12б;
    пров. Успенський, 3-23;
  • проїзд Бузковий, 1-6;
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-6, 11;
  • узвіз Військовий, 3.
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