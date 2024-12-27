Отключения света в Одессе 27 декабря: обновлены график и список плановых отключений

Утром, 27 декабря, ДТЭК обновил график обесточиваний в Одессе и области. Энергетики прогнозируют, что сегодня свет не будут выключать ни у одной из очередей до конца дня. Но мэрия сообщила о плановых ремонтных отключениях на сегодня.
Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».
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ДТЭК Одесские электросети сообщает, где сегодня планируются отключения света в связи с плановыми ремонтными работами:
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
- Академическая, 1/16-52а,
- А. Ахматовой, 1-40,
- Архитектурная, 10-14а,
- Бахчевая, 2-16,
- Бернардацци, 3-8а,
- Вазова І, 9,
- Ак. Вернадского (Тульская), 1-51а,
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
- Е.Танцюры (Г. Петрова), 16- 22б,
- Дачная, 3а-30б,
- Дмитриевская (Д. Донского), 1-45б,
- Драгоманова (Достоевского), 1-25,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Арбузная, 1-18,
- Китобойная, 2-92а,
- Костанди, 14/21-77а,
- Крымская, 1-3/корп.1,
- Хрустальная, 1,
- Куприна, 7-54б,
- Левитана, 19/3-19/5,
- Левкоева, 1,7, 7а,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Львовская, 7а-58,
- Лядова 1-15,
- Научная (Шишкина), 1-44,
- Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
- Рясная, 1-35б,
- Окружная, 17-42б,
- С. Шелухина (О. Невского), 1а-33а,
- Педагогическая, 21,
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Планетная, 1-38б,
- Прорезная, 5, 5а,
- Пшеничная, 1-14,
- Радостная, 1-30,
- Рыбальская,
- Равенства, 1-195,
- С. Рихтера, 9-31а,
- Собинова, 15-20,
- Сумская, 1-69б,
- Столярского (Сурикова), 40,
- Айвазовского, 34-84в,
- Флотская, 4-21,
- Харьковская, 1-20,
- Черниговская, 1-24,
- Шелухина С., 1Г, 23А,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 2-58г,
- дор. Фонтанская, 106/37, 106/40, 129,
- Костанди, 60,
- Харьковская, 20б,
- пл. Б. Деревянко, 3,
- пер. 1-й Академический, 1-21б,
- пер. 1-й Китобойный, 4-42а,
- пер. Климовича (пер. 1-й А. Невского), 2-8,
- переулок 1-й Равенства, 1-197,
- переулок 1-й Обильный, 1-15,
- переулок Философский (переулок 1-й Шишкина), 1-7,
- переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
- переулок 2-й Академический, 2-6,
- переулок 2-й Дачный, 1-9а,
- переулок 2-й Китобойный, 1-50а,
- переулок 2-й Костанди, 2,
- переулок Чеховского (переулок 2-й А. Невского), 1-8,
- переулок 2-й Равенства, 1, 4,
- переулок 2-й Украинский, 3-6,
- переулок Математический (переулок 2-й Шишкина), 1-20,
- переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3,
- переулок В.Кричевского (переулок 3-й А. Невского), 2-7а,
- переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
- переулок Биологический (переулок 3-й Шишкина), 1-20,
- переулок П. Чубинского (переулок 4-й А. Невского), 3-7г,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Безымянный, 2-12,
- переулок Ванный, 12,
- переулок Сони Делоне (переулок Гаршина), 3-22а,
- переулок Лазурского (переулок Д. Донского), 2а, 3,
- пер. Исторический, (пер. Достоевского), 1-14в,
- переулок Ипподромный, 10,
- переулок Крымский, 1а-22,
- переулок Летний, 5,
- переулок Львовский, 1-10в, 76,
- переулок Машиностроительный, 1а-16,
- пер. Молокова, 1-12,
- переулок. Новоукраинский, 2-31,
- переулок. Ровный, 1-11б, 92,
- переулок Славы, 1-10,
- переулок Технический, 4-15,
- переулок Флотский, 2а-23,
- переулок Черниговский, 1а-8,
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3 .
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Б. Арнаутская, 2, 2а,
- Малишевского, 9-55,
- Цветочная, 1-21,
- Клименко, 25, 33в,
- Кордонная, 25-74в,
- Косяченко А., 9-54/2,
- Платанова, 1-70,
- Радостная, 114, 116,
- С. Рихтера, 33-109,
- Т. Тесс, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
- переулок 1-й Сиреневый, 1в,
- переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
- переулок Канатный, 3-10,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Кордонный, 1а-17б,
- Ольги Благовидовой, 7-37а.