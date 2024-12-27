Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 27 декабря: обновлены график и список плановых отключений

Отключения света в Одессе 27 декабря: обновлены график и список плановых отключений

Утром, 27 декабря, ДТЭК обновил график обесточиваний в Одессе и области. Энергетики прогнозируют, что сегодня свет не будут выключать ни у одной из очередей до конца дня. Но мэрия сообщила о плановых ремонтных отключениях на сегодня.

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Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

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ДТЭК Одесские электросети сообщает, где сегодня планируются отключения света в связи с плановыми ремонтными работами:

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского),
  • Академическая, 1/16-52а,
  • А. Ахматовой, 1-40,
  • Архитектурная, 10-14а,
  • Бахчевая, 2-16,
  • Бернардацци, 3-8а,
  • Вазова І, 9,
  • Ак. Вернадского (Тульская), 1-51а,
  • Вертелецкого, 7б, 13,
  • Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
  • Е.Танцюры (Г. Петрова), 16- 22б,
  • Дачная, 3а-30б,
  • Дмитриевская (Д. Донского), 1-45б,
  • Драгоманова (Достоевского), 1-25,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Арбузная, 1-18,
  • Китобойная, 2-92а,
  • Костанди, 14/21-77а,
  • Крымская, 1-3/корп.1,
  • Хрустальная, 1,
  • Куприна, 7-54б,
  • Левитана, 19/3-19/5,
  • Левкоева, 1,7, 7а,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Львовская, 7а-58,
  • Лядова 1-15,
  • Научная (Шишкина), 1-44,
  • Немировича-Данченко, 10, 11, 16,
  • Рясная, 1-35б,
  • Окружная, 17-42б,
  • С. Шелухина (О. Невского), 1а-33а,
  • Педагогическая, 21,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Планетная, 1-38б,
  • Прорезная, 5, 5а,
  • Пшеничная, 1-14,
  • Радостная, 1-30,
  • Рыбальская,
  • Равенства, 1-195,
  • С. Рихтера, 9-31а,
  • Собинова, 15-20,
  • Сумская, 1-69б,
  • Столярского (Сурикова), 40,
  • Айвазовского, 34-84в,
  • Флотская, 4-21,
  • Харьковская, 1-20,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина С., 1Г, 23А,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная, 2-58г,
  • дор. Фонтанская, 106/37, 106/40, 129,
  • Костанди, 60,
  • Харьковская, 20б,
  • пл. Б. Деревянко, 3,
  • пер. 1-й Академический, 1-21б,
  • пер. 1-й Китобойный, 4-42а,
  • пер. Климовича (пер. 1-й А. Невского), 2-8,
  • переулок 1-й Равенства, 1-197,
  • переулок 1-й Обильный, 1-15,
  • переулок Философский (переулок 1-й Шишкина), 1-7,
  • переулок 1-й Юннатов, 1-12б/корп.2,
  • переулок 2-й Академический, 2-6,
  • переулок 2-й Дачный, 1-9а,
  • переулок 2-й Китобойный, 1-50а,
  • переулок 2-й Костанди, 2,
  • переулок Чеховского (переулок 2-й А. Невского), 1-8,
  • переулок 2-й Равенства, 1, 4,
  • переулок 2-й Украинский, 3-6,
  • переулок Математический (переулок 2-й Шишкина), 1-20,
  • переулок 3-й Костанди, 2-8/корп.3,
  • переулок В.Кричевского (переулок 3-й А. Невского), 2-7а,
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
  • переулок Биологический (переулок 3-й Шишкина), 1-20,
  • переулок П. Чубинского (переулок 4-й А. Невского), 3-7г,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Безымянный, 2-12,
  • переулок Ванный, 12,
  • переулок Сони Делоне (переулок Гаршина), 3-22а,
  • переулок Лазурского (переулок Д. Донского), 2а, 3,
  • пер. Исторический, (пер. Достоевского), 1-14в,
  • переулок Ипподромный, 10,
  • переулок Крымский, 1а-22,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Львовский, 1-10в, 76,
  • переулок Машиностроительный, 1а-16,
  • пер. Молокова, 1-12,
  • переулок. Новоукраинский, 2-31,
  • переулок. Ровный, 1-11б, 92,
  • переулок Славы, 1-10,
  • переулок Технический, 4-15,
  • переулок Флотский, 2а-23,
  • переулок Черниговский, 1а-8,
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3 .

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Б. Арнаутская, 2, 2а,
  • Малишевского, 9-55,
  • Цветочная, 1-21,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Кордонная, 25-74в,
  • Косяченко А., 9-54/2,
  • Платанова, 1-70,
  • Радостная, 114, 116,
  • С. Рихтера, 33-109,
  • Т. Тесс, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
  • переулок 1-й Сиреневый, 1в,
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-19,
  • переулок Канатный, 3-10,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Кордонный, 1а-17б,
  • Ольги Благовидовой, 7-37а.

 

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