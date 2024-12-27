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Вимкнення світла в Одесі 27 грудня: оновлено графік і список планових відключень

Вимкнення світла в Одесі 27 грудня: оновлено графік і список планових відключень

Уранці, 27 грудня, ДТЕК оновив графік знеструмлень в Одесі та області. Енергетики прогнозують, що сьогодні світло не вимикатимуть у жодній із черг до кінця дня. Але мерія повідомила про планові ремонтні відключення на сьогодні.

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Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.

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ДТЕК Одеські електромережі повідомляє, де сьогодні заплановано відключення світла у зв’язку з плановими ремонтними роботами:

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського),
  • Академічна, 1/16-52а,
  • А. Ахматової, 1-40,
  • Архітектурна, 10-14а,
  • Баштанна, 2-16,
  • Бернардацці, 3-8а,
  • Вазова І, 9,
  • Ак. Вернадського (Тульская), 1-51а,
  • Вертелецького, 7б, 13,
  • Давіда Бурлюка (Гаршина), 8-30,
  • Є.Танцюри (Г. Петрова), 16- 22б,
  • Дачна, 3а-30б,
  • Дмитріївська (Д. Донського), 1-45б,
  • Драгоманова (Достоєвського), 1-25,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Кавунова, 1-18,
  • Китобійна, 2-92а,
  • Костанді, 14/21-77а,
  • Кримська, 1-3/корп.1,
  • Кришталева, 1,
  • Купріна, 7-54б,
  • Левітана, 19/3-19/5,
  • Левкоєва, 1,7, 7а,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Львівська, 7а-58,
  • Лядова 1-15,
  • Наукова (Шишкіна), 1-44,
  • Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
  • Рясна, 1-35б,
  • Окружна, 17-42б,
  • С. Шелухіна (О. Невського), 1а-33а,
  • Педагогічна, 21,
  • Бориса Едуардса, 28-40в,
  • Планетна, 1-38б,
  • Прорізна, 5, 5а,
  • Пшенична, 1-14,
  • Радісна, 1-30,
  • Рибальська,
  • Рівності, 1-195,
  • С. Ріхтера, 9-31а,
  • Собінова, 15-20,
  • Сумська, 1-69б,
  • Столярського (Сурикова), 40,
  • Айвазовського, 34-84в,
  • Флотська, 4-21,
  • Харківська, 1-20,
  • Чернігівська, 1-24,
  • Шелухина С., 1Г, 23А,
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова, 2-58г,
  • дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129,
  • Костанді, 60, Харківська, 20б,
  • пл. Б. Дерев’янка, 3,
  • пров. 1-й Академічний, 1-21б,
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42а,
  • пров. Климовича (пров. 1-й О. Невського), 2-8,
  • пров. 1-й Рівності,1-197,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. Філософський (пров. 1-й Шишкіна), 1-7,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2,
  • пров. 2-й  Академічний, 2-6,
  • пров. 2-й Дачний, 1-9а,
  • пров. 2-й Китобійний, 1-50а,
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. Чехівського (пров. 2-й О. Невського), 1-8,
  • пров. 2-й Рівності, 1, 4,
  • пров. 2-й Український, 3-6,
  • пров. Математичний (пров. 2-й Шишкіна), 1-20,
  • пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3,
  • пров. В.Кричевського (пров. 3-й О. Невського), 2-7а,
  • пров. 3-й Український, 1а-12/1,
  • пров. Біологічний (пров. 3-й Шишкіна), 1-20,
  • пров. П. Чубинського (пров. 4-й О. Невського), 3-7г,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Безіменний, 2-12,
  • пров. Ванний, 12,
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22а,
  • пров. Лазурського (пров. Д. Донського), 2а, 3,
  • пров. Історичний, (пров. Достоєвського), 1-14в,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Кримський, 1а-22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Львівський, 1-10в, 76,
  • пров. Машинобудівний, 1а-16,
  • пров. Молокова, 1-12,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • пров. Рівний, 1-11б,  92,
  • пров. Слави, 1-10,
  • пров. Технічний, 4-15,
  • пров. Флотський, 2а-23,
  • пров. Чернігівський, 1а-8,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • В. Арнаутська, 2, 2а,
  • Малішевського, 9-55,
  • Квіткова, 1-21,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Кордонна, 25-74в,
  • Косяченка О., 9-54/2,
  • Платанова, 1-70,
  • Радісна, 114, 116,
  • С. Ріхтера, 33-109,
  • Т. Тесс, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
  • пров. 1-й Бузковий,1в,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Канатний, 3-10,
  • пров. Квітковий,10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Кордонний, 1а-17б,
  • Ольги Благовидової, 7-37а.
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