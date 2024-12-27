Вимкнення світла в Одесі 27 грудня: оновлено графік і список планових відключень

Уранці, 27 грудня, ДТЕК оновив графік знеструмлень в Одесі та області. Енергетики прогнозують, що сьогодні світло не вимикатимуть у жодній із черг до кінця дня. Але мерія повідомила про планові ремонтні відключення на сьогодні.
Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.
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ДТЕК Одеські електромережі повідомляє, де сьогодні заплановано відключення світла у зв’язку з плановими ремонтними роботами:
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського),
- Академічна, 1/16-52а,
- А. Ахматової, 1-40,
- Архітектурна, 10-14а,
- Баштанна, 2-16,
- Бернардацці, 3-8а,
- Вазова І, 9,
- Ак. Вернадського (Тульская), 1-51а,
- Вертелецького, 7б, 13,
- Давіда Бурлюка (Гаршина), 8-30,
- Є.Танцюри (Г. Петрова), 16- 22б,
- Дачна, 3а-30б,
- Дмитріївська (Д. Донського), 1-45б,
- Драгоманова (Достоєвського), 1-25,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Кавунова, 1-18,
- Китобійна, 2-92а,
- Костанді, 14/21-77а,
- Кримська, 1-3/корп.1,
- Кришталева, 1,
- Купріна, 7-54б,
- Левітана, 19/3-19/5,
- Левкоєва, 1,7, 7а,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Львівська, 7а-58,
- Лядова 1-15,
- Наукова (Шишкіна), 1-44,
- Немировича-Данченка, 10, 11, 16,
- Рясна, 1-35б,
- Окружна, 17-42б,
- С. Шелухіна (О. Невського), 1а-33а,
- Педагогічна, 21,
- Бориса Едуардса, 28-40в,
- Планетна, 1-38б,
- Прорізна, 5, 5а,
- Пшенична, 1-14,
- Радісна, 1-30,
- Рибальська,
- Рівності, 1-195,
- С. Ріхтера, 9-31а,
- Собінова, 15-20,
- Сумська, 1-69б,
- Столярського (Сурикова), 40,
- Айвазовського, 34-84в,
- Флотська, 4-21,
- Харківська, 1-20,
- Чернігівська, 1-24,
- Шелухина С., 1Г, 23А,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова, 2-58г,
- дор. Фонтанська, 106/37, 106/40, 129,
- Костанді, 60, Харківська, 20б,
- пл. Б. Дерев’янка, 3,
- пров. 1-й Академічний, 1-21б,
- пров. 1-й Китобійний, 4-42а,
- пров. Климовича (пров. 1-й О. Невського), 2-8,
- пров. 1-й Рівності,1-197,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. Філософський (пров. 1-й Шишкіна), 1-7,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2,
- пров. 2-й Академічний, 2-6,
- пров. 2-й Дачний, 1-9а,
- пров. 2-й Китобійний, 1-50а,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. Чехівського (пров. 2-й О. Невського), 1-8,
- пров. 2-й Рівності, 1, 4,
- пров. 2-й Український, 3-6,
- пров. Математичний (пров. 2-й Шишкіна), 1-20,
- пров. 3-й Костанді, 2-8/корп.3,
- пров. В.Кричевського (пров. 3-й О. Невського), 2-7а,
- пров. 3-й Український, 1а-12/1,
- пров. Біологічний (пров. 3-й Шишкіна), 1-20,
- пров. П. Чубинського (пров. 4-й О. Невського), 3-7г,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Безіменний, 2-12,
- пров. Ванний, 12,
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22а,
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- пров. Слави, 1-10,
- пров. Технічний, 4-15,
- пров. Флотський, 2а-23,
- пров. Чернігівський, 1а-8,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
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- В. Арнаутська, 2, 2а,
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- Квіткова, 1-21,
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- Т. Тесс, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
- пров. 1-й Бузковий,1в,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Канатний, 3-10,
- пров. Квітковий,10,
- пров. Килимовий, 5-9,
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