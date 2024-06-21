Отключение света в Одессе 22 июня: как будут действовать графики

Завтра, в субботу, 22 июня 2024 года, по распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Одессе и Одесской области, как и по всей Украине, графики стабилизационных отключений света будут действовать весь день — с 16:00 до 24:00. Об этом сообщает компания ДТЭК «Одесские электросети».
Причина отключений — последствия массированных ударов россиян по энергообъектам.
Зато энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается
Последствия атаки россиян на энергообъекты
В компании «Укрэнерго» напомнили, что в ночь на 20 июня 2024 года российские агрессоры нанесли уже седьмой с 22 марта этого года массированный удар по энергообъектам Украины. По уточненным данным, это была комбинированная ракетно-дроновая атака. Повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. Пострадали 7 энергетиков.