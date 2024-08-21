Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 22 августа: чем порадовали энергетики

Отключения света в Одессе 22 августа: чем порадовали энергетики

Завтра, в четверг, 22 августа 2024 года, оключений света не прогнозируется.

Об этом сообщает сегодня НЭК «Укрэнерго».

В то же время энергетики напоминают: в случае изменения ситуации о мерах ограничения будет сообщено дополнительно.

Также потребителей просят использовать электроэнергию экономно, в частности, не включать мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00.

Напомним, сегодня, 21 августа, стабилизационные отключения света в Одессе начались на полчаса раньше.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что уже на следующей неделе отключений света, по всей вероятности, удастся избежать, если не будет форс-мажоров.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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