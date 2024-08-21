Відключення світла в Одесі 22 серпня: чим порадували енергетики

Завтра, у четвер, 22 серпня 2024 року, відключень світла не прогнозується.
Про це повідомляє сьогодні НЕК “Укренерго”.
Водночас енергетики нагадують: у разі зміни ситуації щодо заходів обмеження буде повідомлено додатково.
Також споживачів просять використовувати електроенергію економно, зокрема не включати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.
Нагадаємо, сьогодні, 21 серпня, стабілізаційні відключення світла в Одесі почалися на півгодини раніше.
Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що вже наступного тижня відключень світла, ймовірно, вдасться уникнути, якщо не буде форс-мажорів.