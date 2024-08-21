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Відключення світла в Одесі 22 серпня: чим порадували енергетики

Відключення світла в Одесі 22 серпня: чим порадували енергетики

Завтра, у четвер, 22 серпня 2024 року, відключень світла не прогнозується.

Про це повідомляє сьогодні НЕК “Укренерго”.

Водночас енергетики нагадують: у разі зміни ситуації щодо заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Також споживачів просять використовувати електроенергію економно, зокрема не включати потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00.

Нагадаємо, сьогодні, 21 серпня, стабілізаційні відключення світла в Одесі почалися на півгодини раніше.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що вже наступного тижня відключень світла, ймовірно, вдасться уникнути, якщо не буде форс-мажорів.

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