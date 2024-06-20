Война, день 848-й: россия нанесла массовый удар по энергетике Украины

Атака 20 июня: последствия

Ночью 20 июня россия нанесла очередной массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. Враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БпЛА.

Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток Украины, в частности, Днепропетровщина.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели:

4 крылатых ракеты Х-101/Х-555;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

27 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

По данным госкомпании «Укрэнерго», повреждено оборудование. В министерстве энергетики добавили, что есть разрушения, обесточены потребители.

ВСУ атаковали топливные объекты в росии

Речь об Афипском нефтеперерабатывающем заводе, по которому уже были прилёты, а также о нефтебазе в посёлке Энем республики Адыгея.

Пожар на территории нефтебазы в Энеме фиксируют спутники.

Минобороны рф заявляет, что ночью перехвачено 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

А на нефтебазе тв Азове после атаки дронов пожар продолжается уже третьи сутки, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки.

На фронте произошло 122 боестолкновения

Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 38 авиационных ударов с применением 55 КАБ, также задействовали 533 дрона-камикадзе.

Агрессор значительно активизировал свои усилия на Краматорском направлении. При поддержке авиации российские оккупанты 17 раз штурмовали позиции наших защитников из района Бахмута. 12 вражеских атак украинскими военными отбиты, еще пять боеприкосновений продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий по сдерживанию противника в указанном направлении.

На Покровском направлении русские войска сохраняют высшую активность. Количество боеприкосновений возросло до 43. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают нажим на боевые порядки защитников Украины Силы обороны прилагают максимум усилий по истощению и сдерживанию противника на указанном направлении.

Силы обороны продвинулись северо-восточнее Харькова и освободили село Тихое. Также они продолжают блокировать оккупантов на Агрегатном заводе в Волчанске. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные корреспонденты утверждают, что Украина выдвигает резервы на Харьковском направлении для подготовки к дальнейшим контратакам.

Российские войска попали в «огненный котел» на Харьковском направлении, их оцепили в Волчанске на Агрегатном заводе. Украинские войска заблокировали до 400 россиян, 30 россиян уже сдались после того, как неоднократные попытки спасти их не имели успеха.

За сутки ВСУ ликвидировали 1170 окупантов

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и три пункта управления противника.

Потери вражеской техники за сутки: