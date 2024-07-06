Отключений света в Одессе сегодня будет меньше, но не у всех

Отключений света в Одессе сегодня будет меньше, но не у всех

Сегодня, в субботу, 6 июля 2024 года, НЭК «Укрэнерго» дарит украинцам и, в частности, одесситам несколько дополнительных часов со светом: стабилизационные отключения начнут действовать только со второй половины дня. В то же время ряд одесских улиц останутся без света по причине ремонтных работ.

Хорошая новость от «Укрэнерго» на 6 июля

Как сообщили сегодня утром в компании «Укрэнерго», в субботу, 6 июля, почасовые отключения света не будут применяться по всей территории Украины с 10:00 до 15:00 часов.

Причина – потребление электроэнергии ниже прогнозируемого уровня и увеличение выработки электричества солнечными электростанциями.

Таким образом, у нас есть почти 5 дополнительных часов на стирку, приготовление пищи и другие важные дела.

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Плановые отключения света в Одессе: адреса на 6 июля

Тем не менее, по сообщению одесской мэрии, сегодня продолжатся плановые ремонтные работы на электросетях Центрального РЭС, в связи с чем без света могут остаться жители следующих адресов:

  • Гранитная (Чернышевского), 5-134;
  • Адмирала Лазарева, 65-92;
  • площадь Алексеевская, 11, 13;
  • Складская, 21;
  • Генерала Цветаева, 82;
  • пер. Вокзальный, 5, 11, 25;
  • пер. Товарный, 5-11.

При этом время окончания работ не уточняется.

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