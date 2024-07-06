Отключений света в Одессе сегодня будет меньше, но не у всех

Хорошая новость от «Укрэнерго» на 6 июля

Как сообщили сегодня утром в компании «Укрэнерго», в субботу, 6 июля, почасовые отключения света не будут применяться по всей территории Украины с 10:00 до 15:00 часов.

Причина – потребление электроэнергии ниже прогнозируемого уровня и увеличение выработки электричества солнечными электростанциями.

Таким образом, у нас есть почти 5 дополнительных часов на стирку, приготовление пищи и другие важные дела.

Плановые отключения света в Одессе: адреса на 6 июля

Тем не менее, по сообщению одесской мэрии, сегодня продолжатся плановые ремонтные работы на электросетях Центрального РЭС, в связи с чем без света могут остаться жители следующих адресов:

Гранитная (Чернышевского), 5-134;

Адмирала Лазарева, 65-92;

площадь Алексеевская, 11, 13;

Складская, 21;

Генерала Цветаева, 82;

пер. Вокзальный, 5, 11, 25;

пер. Товарный, 5-11.

При этом время окончания работ не уточняется.