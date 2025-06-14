Ключевые моменты:

В одесских пабликах распространяют слухи о якобы новом прорыва на месте недавней глобальной аварии на водопроводе;

«Инфоксводоканал» опровергает недостоверную информацию;

Почему упал напор воды в домах одесситов;

Ждать ли новых отключений воды в ближайшее время;

Что советует горожанам «Инфоксводоканал».

Ждать ли одесситам новых отключений воды

Как отмечается в официальном обращении «Инфоксводоканала», социальными сетями неустанно продолжают распространяться слухи и видео якобы нового прорыва на месте аварии.

«Уточнили и все проверили: прорыва пока нет. Поскольку трубопровод работает под большим давлением, возникли некоторые моменты с герметизацией соединений, которую планируем усилить. Также никто не может предсказать, как себя поведет труба после вчерашнего ремонта. Поэтому и раскопку пока держим открытой», – отмечается в сообщении.

В компании также подчеркивают: отключения водоснабжения не было, и, кроме того, есть надежда обойтись без него во время работ по усилению герметизации.

Позже «Инфоксводоканал» прояснил ситуацию с падением напора воды в некоторых районах города, из-за чего начали поступать многочисленные жалобы от потребителей.

«Отмечаем, что все насосные станции работают в усиленном режиме, впрочем давление в сети упало до критически низких отметок. Поверив слухам из соцсетей одесситы массово и панически открыли все краны одновременно, чтобы запастись водой», – сообщают в компании.

Одесситов призывают не поддаваться панике

В «Инфоксе» дали несколько советов потребителям:

не паникуйте – отключений нет и не планируется!

потребляйте воду рационально, дайте системе хоть немного наполниться;

если где-то нет воды или она исчезла – это только потому, что ажиотажный массовый разбор воды по городу не дает возможности насосам наполнить систему. Снижаем градус паники и ждем воду;

не слушайте соседей, подруг, друзей, которые где-то работают и все знают;

не доверяйте сегодня домовым чатам, не ведитесь на ИПСО и некоторые вражеские ТГ-каналы;

доверяйте официальным источникам города и «Инфоксводоканалу».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе ликвидировали аварию на водопроводе, и в Приморском, Киевском и Хаджибейском районах Одессы началось восстановление водоснабжения.

Напомним, 12 июня в Одессе прорвало магистральный водопровод большого диаметра. Аварийным бригадам было сложно добраться до места аварии, поскольку там образовалось небольшое озеро. В результате значительная часть Одессы почти на двое суток осталась без воды.