Новости Одессы и Одесской области

Некоторые одесситы 1 марта остались без света: адреса

Некоторые одесситы 1 марта остались без света: адреса

В пятницу, 1 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Заболотного, 57-59,
  • С.Палия, 93,
  • Бочарова, 13.

Южный РЭС

Работы до 16.00

  • Долгая, 33-53,
  • Зеленая, 8-82,
  • Люстдорфская дор, 211-240,
  • Офицерская, 10-38,
  • Петриковская (Псковская), 3-15,
  • С.Яхненко, 10-47,
  • пер. 1-й Офицерский, 15б,
  • пер. 2-й Офицерский, 2-10,
  • пер. 1-й Сиротский, 1-9,
  • пер. 2-й Сиротский, 1-6,
  • пер. Опошнянского (Псковский), 16,
  • пер. Сиротский, 1,5а,
  • пер. Смелый, 1-16,
  • Ак. Гамалеи, 23-82,
  • Трамвайная, 1-24,
  • Троллейбусная, 1-42,
  • переулок Вишневый, 46-50,
  • переулок Электрический, 4а,б,
  • переулок Трамвайный, 2.

Работы до 19.00

  • Николая Кулиша (Ванцетти), 1-52,
  • Ждахи (Васнецова), 21,
  • Д.Донского, 24-75,
  • Жаботинского, 48-52,
  • Левкоева, 1-12,
  • Петрашевского, 70,
  • Прорезная, 1-23,
  • Розовая, 1-40,
  • Ромашковая, 5-13,
  • Рясная, 23-75, 50,
  • Сакко, 1-26,
  • пер. 1-й Тупиковый, 2,
  • пер. Михаила Слабченко (2-й Васнецова), 3-12,
  • пер. Гиацинтовый (Ванцетти), 13.
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