Некоторые одесситы 1 марта остались без света: адреса

В пятницу, 1 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Заболотного, 57-59,
- С.Палия, 93,
- Бочарова, 13.
Южный РЭС
Работы до 16.00
- Долгая, 33-53,
- Зеленая, 8-82,
- Люстдорфская дор, 211-240,
- Офицерская, 10-38,
- Петриковская (Псковская), 3-15,
- С.Яхненко, 10-47,
- пер. 1-й Офицерский, 15б,
- пер. 2-й Офицерский, 2-10,
- пер. 1-й Сиротский, 1-9,
- пер. 2-й Сиротский, 1-6,
- пер. Опошнянского (Псковский), 16,
- пер. Сиротский, 1,5а,
- пер. Смелый, 1-16,
- Ак. Гамалеи, 23-82,
- Трамвайная, 1-24,
- Троллейбусная, 1-42,
- переулок Вишневый, 46-50,
- переулок Электрический, 4а,б,
- переулок Трамвайный, 2.
Работы до 19.00
- Николая Кулиша (Ванцетти), 1-52,
- Ждахи (Васнецова), 21,
- Д.Донского, 24-75,
- Жаботинского, 48-52,
- Левкоева, 1-12,
- Петрашевского, 70,
- Прорезная, 1-23,
- Розовая, 1-40,
- Ромашковая, 5-13,
- Рясная, 23-75, 50,
- Сакко, 1-26,
- пер. 1-й Тупиковый, 2,
- пер. Михаила Слабченко (2-й Васнецова), 3-12,
- пер. Гиацинтовый (Ванцетти), 13.