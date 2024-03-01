Новини Одеси та Одеської області

Деякі одесити 1 березня залишилися без світла: адреси

Деякі одесити 1 березня залишилися без світла: адреси

У п’ятницю, 1 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Робити до 18.00

  • Заболотного, 57-59,
  • С.Палія, 93,
  • Бочарова, 13.

Південний РЕМ

Робити до 16.00

  • Довга, 33-53,
  • Зелена, 8-82,
  • Люстдорфська дор., 211-240,
  • Офіцерська, 10-38,
  • Петриківська (Псковська), 3-15,
  • С.Яхненка, 10-47,
  • пров. 1-й Офіцерський, 15б,
  • пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
  • пров. 1-й Сирітський, 1-9,
  • пров. 2-й Сирітський, 1-6,
  • пров. Опішнянського (Псковський), 16,
  • пров. Сирітський, 1,5а,
  • пров. Смілий, 1-16,
  • Ак. Гамалії, 23-82,
  • Трамвайна, 1-24,
  • Тролейбусна, 1-42,
  • пров. Вишневий, 46-50,
  • пров. Електричний, 4а,б,
  • пров. Трамвайний , 2.

Роботи до 19.00

  • Миколи Куліша (Ванцетті), 1-52,
  • Ждахи (Васнецова), 21,
  • Д.Донського, 24-75,
  • Жаботинського, 48-52,
  • Левкоєва, 1-12,
  • Петрашевського, 70,
  • Прорізна, 1-23,
  • Рожева, 1-40,
  • Ромашкова, 5-13,
  • Рясна, 23-75, 50,
  • Сакко, 1-26,
  • пров. 1-й Тупиковий, 2,
  • пров. Михайла Слабченка (2-й Васнецова), 3-12,
  • пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
[mistape]
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk