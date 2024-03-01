Деякі одесити 1 березня залишилися без світла: адреси

У п’ятницю, 1 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Робити до 18.00
- Заболотного, 57-59,
- С.Палія, 93,
- Бочарова, 13.
Південний РЕМ
Робити до 16.00
- Довга, 33-53,
- Зелена, 8-82,
- Люстдорфська дор., 211-240,
- Офіцерська, 10-38,
- Петриківська (Псковська), 3-15,
- С.Яхненка, 10-47,
- пров. 1-й Офіцерський, 15б,
- пров. 2-й Офіцерський, 2-10,
- пров. 1-й Сирітський, 1-9,
- пров. 2-й Сирітський, 1-6,
- пров. Опішнянського (Псковський), 16,
- пров. Сирітський, 1,5а,
- пров. Смілий, 1-16,
- Ак. Гамалії, 23-82,
- Трамвайна, 1-24,
- Тролейбусна, 1-42,
- пров. Вишневий, 46-50,
- пров. Електричний, 4а,б,
- пров. Трамвайний , 2.
Роботи до 19.00
- Миколи Куліша (Ванцетті), 1-52,
- Ждахи (Васнецова), 21,
- Д.Донського, 24-75,
- Жаботинського, 48-52,
- Левкоєва, 1-12,
- Петрашевського, 70,
- Прорізна, 1-23,
- Рожева, 1-40,
- Ромашкова, 5-13,
- Рясна, 23-75, 50,
- Сакко, 1-26,
- пров. 1-й Тупиковий, 2,
- пров. Михайла Слабченка (2-й Васнецова), 3-12,
- пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13.