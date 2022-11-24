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Отключения света в Одессе: какова ситуация на утро 24 ноября?

Отключения света в Одессе: какова ситуация на утро 24 ноября?

Сегодня, в четверг, 24 ноября 2022 года, после вчерашней массированной ракетной атаки в Одессе и Одесской области продолжаются экстренные отключения электричества.
Графики стабилизационных отключений, введенные ранее, в настоящее время не действуют, сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

А в компании «Укрэнерго» сообщают, что после седьмой массированной волны российских ракетных ударов энергосистема страны постепенно восстанавливается, но из-за аварийной остановки атомных электростанций восстановление питания в стране продолжается дольше, чем после предыдущих атак.

В целом ситуация в Украине остается сложной, но контролируемой. Вечером 24 ноября диспетчерский центр «Укрэнерго» прогнозирует уменьшение дефицита в системе.

«Впрочем, дефицит в энергосистеме будет все равно оставаться. Для того чтобы держать ее стабильную работу в таких условиях «Укрэнерго» продолжает применять графики ограничений потребления. Мы призываем потребителей, которым уже вернули энергопитание, не пренебрегать мерами экономии электроэнергии», – напоминают энергетики.

Напомним, в среду, 23 ноября 2022 года, рашисты нанесли очередную серию ракетных ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры, что повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей не только в Украине, но и в соседней Молдове.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что из-за сложной энергетической ситуации в первой половине дня 24 ноября в Одессе не будет ходить электротранспорт.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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