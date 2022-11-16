Отключения света в Одессе: какие графики действуют 16 ноября?

Из-за вчерашних ракетных обстрелов территории Украины, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» сегодня, в среду, 16 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области энергетики вынуждены проводить экстренные отключения света.

Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании, поясняют в компании «ДТЭК Одесские электросети».

«Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию»,

– сказано в сообщении ДТЭК.

По информации НЭК «Укрэнерго», сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.

«Массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме»,

– отмечают в компании.

Украинцев просят отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и быть готовыми к увеличению времени ограничения электроснабжения: заранее запстись водой и зарядить гаджеты и павербанки.

Ранее в Одессе и области на 16 ноября были запланированы стабилизационные отключения света по ранее составленному графику.

Напомним, во вторник, 15 ноября, российские агрессоры провели самый массированный ракетный обстрел Украины с начала войны. Из главной целью были объекты энергетической инфраструктуры.